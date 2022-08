Noel emmène Adrianna à un rendez-vous “d’amour cosmique”

Voyez-vous l’amour dans les étoiles?

Si c’est le cas, il y a une toute nouvelle émission sur laquelle votre nom est écrit partout !

“Cosmic Love”, la toute nouvelle série de télé-réalité originale sera diffusée avec les dix épisodes le vendredi 12 août sur Prime Video.

“Cosmic Love” correspond à des célibataires basés sur la compatibilité astrologique

Dans cette expérience sociale unique en son genre, quatre individus tentent de trouver leur conjoint idéal via le jumelage astrologique. Chaque individu représente l’un des quatre éléments de l’astrologie (Air, Feu, Eau, Terre). Leur aventure romantique se déroule dans une retraite dirigée par un guide mystique, l’Astro Chamber. Ils se mêlent, s’associent, sortent ensemble, éliminent et finissent par prendre la plus grande décision de leur vie… Vont-ils épouser leur partenaire, en se basant uniquement sur leur astrologie ?

Les astrologues de l’émission, les auteurs à succès Ophira et Tali Edut (The AstroTwins), guident nos célibataires tout au long de la saison à travers la mystérieuse Astro Chamber (exprimée par Cree Summer).

Les célibataires “Cosmic Love” Noel et Adrianna ont un rendez-vous au spa

Nous avons un aperçu exclusif du premier épisode de “Cosmic Love” où Noel ignore les conseils des astrologues et décide d’emmener Adrianna à un rendez-vous MALGRÉ leurs différences astrologiques.

Découvrez le clip ci-dessous:

Welp… Cela ne semble pas très prometteur pour eux, mais le temps nous le dira, n’est-ce pas ?

Voici un peu plus sur Noah et Adrianna

Noël Allen | Poissons (@superfitnoel) – Élément Eau

Poissons Noel Allen, 31 ans, est un entraîneur personnel et un coach en nutrition exploité pour être l’élément Eau de Cosmic Love. Fidèle à son signe du zodiaque artistique et attentionné, Noel est un homme romantique de la Renaissance qui aime cuisiner, animer, s’entraîner et soutenir ses clients alors qu’ils transforment leur corps et leur vie. Élevé par une mère cubano-américaine dans le New Jersey, Noel vit à Tampa et espère fonder sa propre famille. Mais voici l’hameçon (Fish): Noel ne diluera pas son désir de liberté et de sécurité, l’un des nombreux paradoxes des hommes Poissons qui rendent les femmes folles… et les rendent folles amoureuses.

Adrianna Raphaëla | Sagittaire (@Theblueprintdree__)

Adrianna Raphaela, 25 ans, est une biologiste moléculaire, mannequin et actrice de Boca Raton, en Floride. Fidèle aux traits d’union multiples de son signe du zodiaque, elle est la fondatrice et PDG de Tres Angeles Swim, une marque de maillots de bain unisexes. Souvent décrit comme la vie de la fête, ce Sagittaire épicé peut souvent être vu danser ou rire. Adrianna aime les sports nautiques, voyager, jouer aux Sims et se promener dans le parc avec sa chienne Chloé.

“Cosmic Love” fait ses débuts sur Prime Video le vendredi 12 août. Allez-vous regarder?