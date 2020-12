Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé d’Australie, a annoncé mercredi que le nombre de nouveaux cas était suffisamment faible pour atténuer les restrictions limitant les rassemblements sociaux pendant la durée de Noël.

«Puis-je être très clair que tout ce que nous avons fait aujourd’hui remonte au 27 et entre les deux, ce sont des ajustements très modestes et des changements modestes pour tenir compte du fait que tout le monde a connu une année très difficile», a déclaré le Premier ministre Gladys. Berejiklian, selon Reuters .

Selon les règles assouplies, les résidents du Grand Sydney peuvent accueillir jusqu’à 10 personnes, tandis que les banlieues nord les plus touchées de la ville peuvent accueillir cinq personnes de la région.

Le Vietnam a été un autre leader dans le contrôle du coronavirus. Le 30 novembre, le pays a signalé son premier cas de transmission locale en 89 jours – à peine 10 jours de moins que la séquence précédente de 99 jours interrompue en juillet. Le Vietnam a des restrictions strictes sur les voyages internationaux et un système de suivi des contacts robuste.

Taïwan a cassé une série de cas de coronavirus transmis localement enregistrés mardi pendant 253 jours après qu’un pilote néo-zélandais a été testé positif. Des masques sont obligatoires dans de nombreux lieux publics à Taiwan depuis le 1er décembre – et cette vigilance semble porter ses fruits.

Au Rwanda, en réponse à la pandémie, le gouvernement a autorisé les groupes religieux à se réunir une seule fois par semaine pour des services de prière d’une capacité de 50%. La plupart des chrétiens se réunissent le dimanche, mais les autorités autoriseront les congrégations à organiser des offices à Noël et aussi le vendredi. selon les médias locaux .

«Noël est plus qu’un jour ordinaire pour les chrétiens; et nous en sommes conscients », a déclaré le ministre du gouvernement local Anastase Shyaka au New Times du Rwanda. « Cette fois, les églises qui sont déjà actives tiendront un service à Noël. »