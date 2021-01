Le dernier Noël de Wham a finalement été en tête des charts britanniques – 36 ans après sa sortie.

Écrit et produit par George Michael, il a été écarté de la première place de Band Aid’s Do They Know It’s Christmas? lors de sa première sortie en 1984.

Mais, à l’occasion du quatrième anniversaire de la mort du co-fondateur du groupe, la chanson a atteint la première place après avoir été diffusée 9,2 millions de fois la semaine dernière.

Ce faisant, il a établi un nouveau record pour le plus long temps qu’il a fallu à un single pour atteindre le numéro un, battant les 33 ans et quatre mois que Tony Christie’s (Is This The Way To) a pris quand il a atteint le sommet en 2005.

Noël dernier, à l’origine une double face A avec Tout ce qu’elle veut, a passé cinq semaines au numéro deux lors de sa sortie à l’apogée de Wham au milieu des années 1980.

Il a même atteint le numéro six lors de sa réédition l’année suivante.

La chanson a atteint la première place au Danemark, en Slovénie et en Suède et, à part le Royaume-Uni, elle a atteint la deuxième place dans huit autres pays, dont l’Irlande, l’Allemagne et l’Italie.

Sa popularité durable l’a fait remonter dans le top 40 pas moins de 13 fois depuis 2007, peu de temps après l’introduction des téléchargements dans le classement officiel.

Il a de nouveau atteint le numéro deux en 2018.

Image:

Le succès de Noël du groupe a établi un nouveau record pour le plus long temps qu’il a fallu à un single pour atteindre le numéro un



En atteignant enfin la première place, la chanson a perdu un disque indésirable – celui d’être le single le plus vendu au Royaume-Uni pour ne jamais atteindre le numéro un, accumulant 1,9 million de ventes pures à ce jour tout au long de sa vie.

Ce titre revient désormais à Moves Like Jagger de Maroon 5 avec Christina Aguilera (1,55 million de ventes pures), numéro deux en 2011.

Noël dernier est le deuxième classique festif à revendiquer enfin la gloire des charts ces dernières semaines, après Tout ce que je veux pour Noël de Mariah Carey, c’est toi atteint le numéro un le mois dernier, 26 ans après sa sortie.

Les chansons de Noël continuent de dominer le classement officiel des célibataires de cette semaine, avec 28 titres festifs dans le top 40, dont des airs de Kylie Minogue, des Ronettes et de Dean Martin.

Feliz Navidad de Jose Feliciano fait ses débuts dans le Top 40 50 ans après sa sortie au numéro 40.

L’album de Noël de Michael Buble grimpe au numéro 1 du classement officiel des albums de cette semaine, revenant au sommet pour la première fois en neuf ans avant Evermore de Taylor Swift.