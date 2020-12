Le dirigeant travailliste a déclaré que son parti soutiendrait les nouvelles restrictions draconiennes de niveau 4 pour Londres et le sud-est, qui interdisent le mélange des ménages pour Noël dans cette région alors qu’il est réduit à un seul jour ailleurs dans le pays.

Mais M. Johnson a rétorqué en disant aux députés aux questions du Premier ministre: «Je souhaite qu’il (Starmer) ait le courage de dire ce qu’il veut vraiment faire, c’est-à-dire annuler les plans que les gens ont faits et annuler Noël. Je pense que c’est ce vers quoi il vise.

Après que les plans festifs du Premier ministre aient été dramatiquement déchirés aujourd’hui, le dirigeant travailliste a déclaré: «Les taux d’infection augmentent très, très rapidement et il faut donc faire quelque chose et nous soutenons les mesures mises en place par le gouvernement.

«Et je suis vraiment frustré parce que j’ai soulevé cette question avec le Premier ministre mercredi, et il a rejeté cela et a continué en disant aux gens de passer un joyeux petit Noël, seulement trois jours plus tard pour déchirer leurs plans.