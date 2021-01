La star de BULLETPROOF Noel Clarke a taquiné sa co-vedette Ashley Walters pour être devenue grand-père à l’âge de 38 ans.

Le couple avec Lindsey Coulson, 60 ans, joue dans le drame policier populaire, qui devrait diffuser sa troisième série à partir de demain.

Dans une séance de questions-réponses exclusive avant la spéciale Afrique du Sud de Bulletproof, Noel 45, n’a pas manqué l’occasion de plaisanter avec son ami proche Ashley, 38 ans, qui est devenu grand-père pour la première fois le mois dernier.

Clarke a commencé: «Félicitations à Ashley étant grand-père, j’adore ça! Parce que je suis l’aîné et maintenant c’est le grand-père, j’adore ça!

Il a ensuite plaisanté: «Grand-père Walters et le vieil homme Walters, où est-il?», Ce qui a laissé Lindsey et Ashley dans l’hystérie.

Noel rit et ajouta: «Où est le vieil homme Walters? Il est sur la colline, le vieil homme Walters arrive en courant! », Et Walters a répondu en riant:« Coupons, coupons, nous ne pouvons pas faire ça! »

Le trio a discuté de travailler ensemble sur le plateau, Lindsey admettant avoir du mal à tourner des scènes sérieuses car Ashley et Noel continuent de la faire rire.

«Ces deux (Ashley et Noel) avec lesquels je ne peux pas vraiment travailler parce qu’ils passent la plupart du temps à me faire rire, donc je ne peux jamais rien faire de vraiment sérieux», a expliqué Coulson.

«Vous finissez simplement par sourire et rire d’eux. Ils forment une équipe formidable et c’est la même chose dans tous les Bulletproof, travailler avec eux a été formidable.

Ashley a ajouté: «Une fois que Lindsay et moi avons commencé à rire, c’est un tour de passe-passe», avant que Noel n’intervienne: «C’est mon objectif tous les jours, s’ils sont sur le plateau, c’est de se faire rire, si Ashley trouve le rire de Lindsey drôle et si Lindsey trouve Le rire d’Ashley est drôle, tu dois fermer toute la journée!

Bulletproof a été lancé pour la première fois sur les écrans en mai 2018 et les fans seront ravis de savoir qu’il a été renouvelé pour une quatrième série la semaine dernière.

Les deux hommes partageaient le désir de jouer ensemble dans une émission et Noel a révélé que c’était Ashley qui avait eu l’idée que le programme était un drame policier.

Après avoir été approchée par Ashley lors d’une cérémonie de remise de prix, l’ancienne star de Doctor Who a rappelé le moment où ils se sont rencontrés pour discuter du type d’émission qu’ils voulaient présenter au petit écran.

Clarke a partagé: «Nous venons de commencer à filmer la brise sur ce que nous aimerions voir et nous avons tous les deux résonné avec les émissions de flics.

«Ashley a dit ‘Je pense que nous devrions faire une émission de flics’, je ne peux pas m’attribuer le mérite que ça soit littéralement sorti de la bouche d’Ashley et j’ai dit ‘oui, c’est une bonne idée.’ ‘

Noel a ajouté que le couple avait décidé de jouer des personnages opposés à la façon dont ils étaient perçus à l’époque, ce qui a créé une dynamique intéressante et réussie.

Il a partagé: «C’était il y a environ sept ou huit ans, j’étais considéré comme la paire de chaussures à l’époque, donc je serais le fou, Ashley avait des problèmes à l’époque, alors nous avons dit qu’il serait le père de la famille. , et c’est parti de là.

Le spin-off, produit par Vertigo Films, suit le duo qui tente de retrouver une fille disparue mystérieusement kidnappée. Même s’ils sont censés être en vacances, Ronnie Pike (Walters) et Aaron Bishop (Clarke) savent qu’ils ont le devoir d’essayer de la localiser.

Bulletproof: l’Afrique du Sud est diffusée à 21h le mercredi 20 janvier sur Sky One et NOW TV.