Noel Clarke affirme avoir été «  sondé par Bafta la nuit avant qu’il ne reçoive le prix  », car au moins 27 femmes se sont maintenant manifestées

Les allégations de SEXE contre Noel Clarke ont été examinées par Bafta jusqu’à la nuit avant qu’il ne reçoive sa récompense, est-il allégué.

Au moins 27 femmes se sont maintenant manifestées pour accuser la star d’une série d’actes – y compris le partage de photos et de vidéos sexuellement explicites sans consentement.

Bafta enquêtait sur les allégations contre Noel Clarke la nuit avant qu’il ne reçoive sa récompense Crédits: Rex

Les allégations, qui ont été farouchement démenties par le directeur marié, concernent une période comprise entre 2004 et 2019, rapporte le Guardian.

Ils ont fait s’écrouler sa brillante carrière autour de lui – deux radiodiffuseurs annulant déjà ses émissions.

Bafta a également retiré son prix pour la contribution britannique exceptionnelle au cinéma, qu’il n’a reçu que le 10 avril.

Le journal a maintenant affirmé que le comité enquêtait sur les allégations jusqu’à la nuit avant que le prix ne soit attribué à Clarke.

La star a été accusée d’une série d’infractions par au moins 27 femmes Crédit: © 2011 Brian Mackness

Ils avaient été mis au courant des allégations deux semaines auparavant, mais il n’y avait pas suffisamment de preuves pour qu’ils «agissent».

La Bafta a confirmé hier que les e-mails reçus étaient «soit des comptes anonymes, soit des comptes de deuxième ou de troisième main via des intermédiaires».

Le président du comité, Krishnendu Majumdar, aurait demandé à plusieurs reprises aux intermédiaires de lui parler jusqu’au 9 avril, mais aucun n’a accepté.

Il aurait dit à l’un d’eux: «Les gens diront: ‘Bafta savait et n’a rien fait à ce sujet.’ Nous avons essayé de faire quelque chose à ce sujet.

«Au tribunal de l’opinion publique, nous allons être… cela nous détruira.»

Alexandra Roach a rompu son silence sur les allégations

La paire a joué ensemble sur Viewpoint

La co-star de Clarke’s Kidulthood, Jaime Winstone, a partagé des images pour Time’s Up

Hier, 20 femmes s’étaient manifestées pour faire des allégations, mais ce nombre est passé à 27.

L’un d’eux a raconté au Sun comment Clarke l’aurait bombardée de textes et de vidéos après lui avoir dit qu’elle aimait Doctor Who.

Parmi ceux qui se sont manifestés, il y a la productrice de Brotherhood, Gina Powell.

Elle a allégué qu’il lui avait dit qu’il prévoyait de «la baiser et de la renvoyer» avant de changer d’avis et de la garder à bord.

Le producteur, qui a travaillé avec Clarke pendant trois ans entre 2014 et 2017, a également affirmé que l’acteur se vantait d’avoir des films secrets d’auditions nues.

Un certain nombre de co-stars de Clarke se sont maintenant prononcées contre l’acteur et le réalisateur pour soutenir ses victimes présumées.

Jaime Winstone, qui a joué dans Kidulthood en 2006, a partagé des images pour Time’s Up, le mouvement fondé au milieu du scandale Harvey Weinstein qui soutient les victimes de harcèlement sexuel.

Jaime, 35 ans, a écrit à côté: « Quand vous êtes en retard à la fête mais que vous êtes sur la liste depuis 15 ans. »

Clarke a nié avec véhémence les allégations Crédit: AFP

L’actrice de Viewpoint Alexandra Roach a déclaré qu’elle « voyait, entendait et croyait » des femmes victimes de crimes sexuels, ajoutant qu’elle ne voulait pas travailler avec des « prédateurs sexuels ».

Le dernier épisode explosif de l’émission à succès a été tiré hier soir par ITV en raison de la «nature très sérieuse» des allégations.

Cela est venu après que Sky ait confirmé qu’ils avaient « interrompu » le travail avec l’acteur suite aux allégations.

Clarke a joué dans le drame policier de Sky Bulletproof, qui a commandé une quatrième série en janvier.

Alors que les allégations montaient contre la star de Kidulthood, il a publié une deuxième déclaration pour dire qu’il était « profondément désolé ».

Mais il a nié avec véhémence toute inconduite sexuelle ou acte criminel.

Il a déclaré: «Des rapports récents m’ont cependant montré clairement que certaines de mes actions ont affecté les gens d’une manière que je n’avais pas l’intention ou je ne réalisais pas.

«À ces personnes, je suis profondément désolé. Je chercherai une aide professionnelle pour m’éduquer et changer pour le mieux. »

Bafta a déclaré: « Dans les jours qui ont suivi l’annonce, Bafta a reçu des courriels anonymes d’allégations relatives à Noel Clarke. Il s’agissait soit de comptes anonymes, soit de comptes de deuxième ou de troisième main via des intermédiaires. Aucune allégation de première main ne nous a été envoyée. Aucun nom, les heures, dates, productions ou autres détails ont été fournis.

« Si les victimes avaient été enregistrées comme elles l’ont fait avec The Guardian, la sentence aurait été suspendue immédiatement. L’avocat de Noel Clarke a reçu un avis juridique à cet effet. Il était toujours très clair quelles seraient nos intentions. »

Le long mémo ajoutait: «Nous avons agi aussi rapidement et avec le plus de soutien que possible, même si nous n’avions reçu que les réclamations les plus génériques et aucune information de première main pour enquêter sur les allégations qui étaient potentiellement de nature criminelle.

« Ayant reçu les mêmes courriels anonymes, Noel Clarke a contacté Bafta, demandant de toute urgence une conversation et envoyant de nombreux SMS à faire. Nous l’avons confronté aux allégations anonymes, qu’il a fermement démenties. »

Clarke avec sa femme Iris