Noel Clarke a quitté un autre rôle caritatif après des allégations d’inconduite sexuelle

La star de SEX-ROW Noel Clarke a été abandonnée par l’une des organisations dont il était le patron.

Le TriForce Creative Network (TCN) a été créé pour aider à promouvoir la diversité dans l’industrie télévisuelle et cinématographique.

Getty

Noel Clarke a été abandonné en tant que patron du TriForce Creative Network[/caption]

Il a des clients de haut niveau du monde de la scène et de l’écran, notamment David Morrissey, David Harewood et David Oyelowo.

Mais Noel, 45 ans, a été radié de la liste estimée à la suite d’allégations selon lesquelles il avait ciblé 20 femmes avec des tâtonnements, du harcèlement et des abus.

Une porte-parole de l’organisation a déclaré: «Nous pouvons confirmer que Noel Clarke n’est plus un mécène de TriForce Creative Network (TCN) et ne l’a pas été depuis un certain temps.

«Le TCN est en train de soutenir certains de ceux qui se sont manifestés.»

Noel, qui a joué dans Doctor Who et le film Kidulthood de BBC1, a nié avec véhémence toute inconduite sexuelle ou acte criminel.

Alamy

Il a été limogé à la suite d’une série d’allégations formulées par un certain nombre de femmes différentes[/caption]

Mais dans une déclaration, il a ajouté: «Des rapports récents m’ont cependant montré clairement que certaines de mes actions ont affecté les gens d’une manière que je n’avais pas l’intention ou je ne réalisais pas.

«À ces personnes, je suis profondément désolé. Je chercherai une aide professionnelle pour m’éduquer et changer pour le mieux. »

Le dernier épisode du drame ITV Viewpoint, dans lequel le père de trois enfants marié Noel jouer le personnage principal, a été supprimé vendredi soir et placé sur ITV Hub pendant seulement 48 heures.

Sky a également interrompu son travail avec Noel, y compris son émission policière Bulletproof.

Rex

Il a été suspendu par Bafta[/caption]





Sa co-vedette de l’émission policière, Ashley Walters, 38 ans, a déclaré qu’il était «profondément attristé» par les allégations faites contre Noel mais qu’il ne pouvait pas les ignorer.

Il a été révélé par The Sun cette semaine qu’il proposait toujours des vidéos « shout-outs » aux fans sur le site de messagerie de célébrités Cameo, leur disant: « J’espère vous envoyer un message bientôt.

Après avoir été contacté par The Sun Cameo, il a fermé sa page en disant qu’il était désormais «temporairement indisponible».