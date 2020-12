Publicité

Une « bombe polaire de glace » se profile à travers le Royaume-Uni – et certaines régions pourraient s’attendre à un Noël blanc – alors que les températures devraient chuter à moins 7 ° C le jour J.

Le temps pour les trois prochains jours à travers le Royaume-Uni sera instable, le temps devenant plus doux vers le début de la semaine prochaine.

Le Met Office prédit qu’entre le 16 et le 25 décembre, le temps restera instable, avec un mélange d’averses violentes et de périodes plus lumineuses pour la plupart du Royaume-Uni.

Les conditions hivernales peuvent être confinées aux terrains plus élevés, avec des averses venteuses pouvant tomber sous forme de neige sur les montagnes, mais il y a toujours une chance d’un Noël blanc sur un sol plus bas.

La neige est tombée lourdement dans les North Pennines, créant des scènes de type carte postale au Killhope Mining Museum dans le comté de Durham la semaine dernière

Dave Baptie travaille dur dans la neige au Hill End Christmas Tree Centre près d’Édimbourg vendredi après-midi

Les conditions météorologiques pour les trois prochains jours à travers le Royaume-Uni seront instables, le temps devenant plus doux vers le début de la semaine prochaine

Les conditions froides et glaciales reviennent alors que la Grande-Bretagne aborde l’hiver – l’Écosse, le château de Stirling photographié la semaine dernière, a vu les températures chuter sous zéro pendant la nuit tout au long du week-end

Les prévisions pour la semaine à venir verront un temps trouble dans le nord-est, avec de la bruine et des nuages ​​bas, avec des conditions glaciales et brumeuses se formant pour beaucoup à travers le Royaume-Uni.

Les averses, accompagnées de températures plus douces, seront probablement les plus fortes à l’ouest, tandis que les régions plus à l’est connaîtront des périodes plus sèches.

Et jusqu’à cinq pouces de neige pourraient tomber aujourd’hui dans certaines parties de l’Écosse et pourraient continuer à tomber chaque jour jusqu’au grand jour, selon le Mirror.

L’ouest de l’Écosse pourrait voir 4 cm le grand jour, avec un front froid arrivant jeudi la semaine prochaine, apportant des températures de moins 2 ° C.

Un promeneur de chien brave la neige torrentielle qui descend à Woolsthorpe Locke, Woolsthorpe, Leicestershire au début de décembre

Un champ couvert de neige, à l’exception d’une petite tache de vert sous un arbre, près d’Ashford dans le Kent après la pluie et la neige pendant la nuit

Une voiture traverse de fortes chutes de neige près de Kirklees, West Yorkshire. Les températures à travers l’Angleterre pourraient devenir plus froides à l’approche de Noël

Les résidents de Great Gonerby, dans le Lincolnshire, déneigent leurs allées et sentiers alors que l’hiver a frappé la semaine dernière

Les températures devraient tomber aussi bas que -7 ° C à Noël dans le centre de l’Écosse, avec Fort William prévu à -3 ° C et Aberdeen -2 ° C.

La plupart de l’Angleterre connaîtra des températures légèrement plus chaudes, Manchester et Birmingham devraient atteindre 5 ° C jeudi, avec des conditions plus stables principalement dans le nord et l’est.

Newcastle devrait connaître des températures glaciales de 0 ° C le jour de Noël, les régions du sud, y compris Londres, étant touchées par 3 ° C.

Des éclosions de pluie ou des averses sont encore attendues à certains moments, principalement dans les régions du sud et de l’ouest, qui peuvent devenir hivernales sur les hauteurs, et peut-être à des niveaux plus bas parfois.

Les températures seront probablement autour de la moyenne pour cette période de l’année, cependant, il pourrait redevenir plus froid alors que nous nous approchons du grand jour.