Northamptonshire Search and Rescue a été impliqué dans les évacuations, qui comprenaient une nouvelle mère et un jeune bébé.

Des hébergements d’urgence ont été trouvés pour les résidents, dont certains présentaient des signes d’hypothermie, dans des hôtels et au moins deux centres de loisirs.

Le surintendant en chef de la police, Mick Stamper, a déclaré que c’était une « situation exceptionnellement difficile » et a demandé aux résidents de quitter le site s’ils le pouvaient, ajoutant qu’ils seraient exemptés des restrictions de voyage de Covid-19.

Le service d’incendie et de sauvetage du Northamptonshire a déclaré jeudi soir un incident majeur dans le parc de vacances, avec cinq équipages et quatre équipes spécialisées dans l’eau à la recherche de 1 100 caravanes.

La force a précédemment répondu à 250 incidents à la suite de fortes pluies, déployant des équipes pour pomper des propriétés et des véhicules bloqués.

Des propriétés dans diverses régions du pays, y compris East Anglia et Gloucester, ont également été inondées car il y avait jusqu’à deux pouces de pluie dans certaines régions.

Le Met Office a déclaré que les conditions à travers le Royaume-Uni deviendraient de plus en plus instables jusqu’au 27 décembre, avec des vents forts et de fortes pluies venant du nord.

Un avertissement national orange de temps violent a été émis pour certaines parties du sud du Pays de Galles et dans le sud de l’Angleterre, avec des rafales susceptibles d’atteindre 60 à 70 mph dans les zones côtières exposées.

Un avertissement de vent jaune pour toute l’Angleterre et le Pays de Galles ainsi que l’extrême sud de l’Écosse a également été émis et sera en vigueur à partir de 15 heures le lendemain de Noël.