Noël a été annulé pour 20 millions de personnes en Angleterre qui ont reçu l’ordre du gouvernement de rester chez elles à partir de samedi soir pour contrôler une nouvelle version mutée du coronavirus.

Boris Johnson, le Premier ministre, a déclaré samedi qu’il était en train de créer un nouveau niveau de restrictions de niveau 4 pour de grandes parties du sud de l’Angleterre afin de contrôler le virus qui est très contagieux.

M. Johnson a été contraint d’agir après que de nouveaux chiffres vendredi soir aient montré une augmentation de 60% du taux de cas moyen hebdomadaire dans la capitale.

La nouvelle souche du virus – appelée VUI2020 / 12/01 – n’a été détectée que dans deux autres pays que le gouvernement britannique a refusé d’identifier.

Le nouveau virus ne provoque pas la mort de plus de personnes, mais il se propage plus rapidement, a déclaré M. Johnson.

La Grande-Bretagne a informé l’Organisation mondiale de la santé de la nouvelle souche afin que d’autres pays puissent empêcher les Britanniques de s’y rendre s’ils le souhaitent.

De nouvelles restrictions de niveau 4 s’appliqueront dans toutes les zones de niveau 3 du sud-est, couvrant le Kent, le Buckinghamshire, le Berkshire, le Surrey (à l’exception de Waverley), Gosport, Havant, Portsmouth, Rother et Hastings.

Il s’appliquera également à Londres (les 32 arrondissements et la ville de Londres) et dans l’est de l’Angleterre (Bedford, Central Bedford, Milton Keynes, Luton, Peterborough, Hertfordshire, Essex (à l’exclusion de Colchester, Uttlesford et Tendring).