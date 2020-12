De Bethléem à Rome, le coronavirus a jeté son ombre sur les célébrations de la veille de Noël dans le monde jeudi, avec des millions de personnes forcées d’annuler des plans ou de réduire les festivités sous de nouvelles restrictions de virus.

Voici un aperçu des scènes de Noël du monde entier à l’époque du COVID-19.

Foules minces à Bethléem

Bethléem, où les chrétiens croient que Jésus est né, a inauguré la veille de Noël avec des flots de cornemuses et de batteurs, mais peu de gens étaient là pour les saluer.

La messe du réveillon de Noël à l’église de la Nativité est traditionnellement le point culminant d’une période de vacances qui voit des centaines de milliers de visiteurs affluer vers la ville palestinienne.

Mais la fermeture de l’aéroport international d’Israël aux touristes étrangers, ainsi que les restrictions palestiniennes interdisant les voyages interurbains dans les zones qu’ils administrent en Cisjordanie, ont éloigné les visiteurs.

La messe a été fermée au public cette année et diffusée en ligne, avec seulement le clergé et certaines personnes autorisées à l’intérieur de la basilique.

La participante Jania Shaheen a déclaré que les vacances étaient « différentes cette année, car nous ne pouvons pas prier à l’église de la Nativité ».

« Nous ne pouvons pas nous rassembler en famille, tout le monde a peur … C’est bien de voir des gens ici aujourd’hui, mais il n’y en a personne par rapport à l’année dernière. C’est seulement pour les gens de Bethléem », a-t-elle déclaré.

Messe du réveillon de Noël à Rome

Le pape François, chef spirituel de 1,3 milliard de catholiques à travers le monde, a célébré la messe du réveillon de Noël dans la basilique Saint-Pierre devant moins de 200 fidèles masqués.

La messe, traditionnellement tenue à minuit, avait été avancée de deux heures à 19h30 CET pour respecter les règles de couvre-feu en Italie.

Avant que la pandémie ne frappe, plusieurs milliers de croyants et de touristes avaient obtenu de précieux billets pour assister à la messe papale.

Jeudi soir, la place Saint-Pierre, généralement bondée de monde la veille de Noël, était déserte, éclairée par la lueur de son imposant arbre de Noël et les lumières d’une voiture de patrouille de police.

De nouvelles restrictions sévères contre les coronavirus ont été imposées jeudi pendant la période de Noël et du Nouvel An à travers l’Italie, le pays le plus durement touché par le virus en Europe, avec près de 71000 décès et plus de deux millions de cas depuis le début de la pandémie.

Dans son homélie, le pape argentin a souligné que la naissance d’un enfant nous rappelle de ne pas passer nos journées à «se lamenter sur nos lots, mais à apaiser les larmes de ceux qui souffrent», à servir «les pauvres».

François, qui vient de fêter ses 84 ans, adressera vendredi son huitième message de Noël «Urbi et orbi» («à la ville et au monde») par vidéo du palais apostolique, pour empêcher une foule de se rassembler sur la place Saint-Pierre.

Dans les messages de la veille de Noël plus tôt jeudi, le Pape a exprimé son désir de visiter le Liban touché par la crise et a exhorté les dirigeants politiques du Soudan du Sud à continuer d’œuvrer pour la paix.

Les célébrations en Europe sont pessimistes

L’Allemagne a été contrainte d’annuler ses célèbres marchés de Noël, tandis que les résidents belges étaient en grande partie limités à accueillir un seul visiteur.

Les Britanniques, quant à eux, ont été coupés de pans du monde, en raison de l’émergence d’une nouvelle souche Covid-19.

Certaines restrictions aux frontières britanniques ont été temporairement assouplies pour les vacances, mais des milliers d’autres pays européens sont toujours bloqués en Angleterre.

« A la maison pour Noël? Oubliez ça », a déclaré Laurent Beghin, un chauffeur de camion français qui a livré sa cargaison mais était toujours bloqué quelques jours plus tard.

Les célébrations du Nouvel An semblent également pessimistes dans toute l’Europe, avec des verrouillages imminents pour l’Écosse, l’Irlande du Nord et l’Autriche pendant la période post-Noël, tandis que le Portugal a imposé un couvre-feu pour la Saint-Sylvestre.

Ailleurs dans le monde

Les Australiens attendaient jusqu’à récemment avec impatience un Noël relativement sans COVID-19 après que les restrictions de voyage à travers les frontières des États se soient assouplies ces dernières semaines. Mais après que de nouveaux cas ont été détectés au cours de la semaine dernière, les États ont de nouveau fermé leurs frontières.

Les Sud-Coréens se sont réveillés le matin de Noël pour apprendre que leur crise du coronavirus avait pris une autre tournure pour le pire alors que les autorités fermaient les stations de ski et les parcs nationaux, limitaient l’occupation des hôtels et imposaient des amendes aux restaurants acceptant de grands groupes.

Le Liban est apparu comme une exception ce Noël, levant la plupart des mesures antivirus avant les vacances dans l’espoir d’encourager les dépenses. Des dizaines de milliers d’expatriés libanais sont rentrés chez eux pour les vacances, faisant craindre une inévitable augmentation des cas pendant la saison des fêtes. Le Liban compte le plus grand pourcentage de chrétiens du Moyen-Orient – environ un tiers de ses 5 millions d’habitants.