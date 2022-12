Noël 2022 : Reese Witherspoon, Brooke Shields et d’autres stars partagent un aperçu de leurs célébrations

Noël 2022 est peut-être terminé, mais certaines stars d’Hollywood partagent un aperçu de leurs festivités du week-end de vacances.

Reese Witherspoon a souhaité à ses 28 millions d’abonnés Instagram un joyeux Noël et Victoria Beckham a révélé qu’elle avait obtenu exactement ce qu’elle voulait cette année.

Voici un aperçu de la façon dont les stars ont célébré.

Reese Witherspoon

La star de “Legally Blonde” s’est rendue sur Instagram dimanche pour partager une photo de ses enfants, souhaitant à tous un très joyeux Noël.

“Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël et de joyeuses fêtes de notre famille à la vôtre”, a-t-elle légendé son message. Witherspoon partage Ava, 23 ans et Deacon, 19 ans avec l’acteur Ryan Phillippe. Son plus jeune fils, Tennessee, 10 ans, qu’elle partage avec Jim Toth.

Reese a épousé Jim en 2011.

Elle a partagé une autre publication sur Instagram lors du dîner de Noël de sa famille. “Dîner de Noël avec la famille !” elle a légendé le message festif.

Victoria et David Beckham

Victoria Beckham est allée sur Instagram le matin de Noël et a partagé une image assise sur les genoux de son mari. L’icône des Spice Girls a révélé qu’elle avait obtenu exactement ce qu’elle voulait pour Noël cette année.

“J’ai eu ce que je voulais ce Noël”, a-t-elle légendé le message. Victoria portait un sweat-shirt sur lequel on pouvait lire “Tout ce que je veux pour Noël, c’est David Beckham”.

Elle a partagé une autre image de David et de leurs enfants, Roméo et Cruz Beckham, portant des pyjamas de Noël assortis.

« Papa perpétue la tradition de la famille Beckham ! » Victoria a sous-titré le message, ajoutant un emoji au visage riant. Elle a noté que sa famille manquait leur fils, Brooklyn Beckham, pendant les vacances.

Brooklyn – qui a épousé Nicola Peltz cette année – a partagé son propre message de Noël. “Joyeux réveillon de Noël de ma part et de mon bébé xx”, a-t-il écrit.

Brooke Boucliers

Brooke Shields s’est rendue sur Instagram pour partager des photos avec sa famille pendant le week-end de Noël.

“Mon cœur est plein ce Noël”, a-t-elle commencé. “Je vous envoie de l’amour à vous et aux vôtres. Que votre journée soit pleine de bonheur.”

Inclus dans le carrousel d’images étaient ses filles : Rowan, 19 ans et Grier, 16 ans, qu’elle partage avec son mari, Chris Henchy.

Brooke et Chris se sont mariés en 2001.

Ree Drummond

Ree Drummond a partagé des images avec sa famille déguisée en elfes cette année pour Noël.

« Nous aimons simplement sourire ; le sourire est notre préféré ! » elle a légendé son message festif.

Le fils de Ree, Bryce, était inclus dans le message. Le duo mère-fils a reconstitué une réplique emblématique du film de vacances de Will Ferrell, “Elf”.

Kate Hudson

Kate Hudson a souhaité à ses abonnés un joyeux Noël en partageant des images du week-end de vacances avec ses enfants.

“Joyeux Noël à vous tous, belles personnes ! Nous vous envoyons une joie folle de notre famille folle à la vôtre”, a-t-elle légendé son message.

Hudson et son fiancé, Danny Fujikawa, partagent leur fille, Rani Rose, 4 ans. Hudson est également maman de Bingham Bellamy, 11 ans, qu’elle partage avec Matt Bellamy. Son fils aîné, Ryder Robinson, 18 ans, qu’elle partage avec Chris Robinson.

Kim Kardashian

Kim Kardashian a partagé des images avec ses quatre enfants : North, Saint, Chicago et Psalm de la soirée annuelle du réveillon de Noël de Kardashian.

“Joyeuses fêtes”, Kardashian a simplement légendé son message. Inclus dans les images est la fille de Rob Kardashian, Dream, qu’il partage avec Blac Chyna. Kim partage ses quatre enfants avec son ex-mari, Kanye West.

Cette année, la célébration du réveillon de Noël des Kardashian a eu lieu chez sa sœur aînée, Kourtney Kardashian Barker.

Khloe kardashian

Khloe Kardashian s’est rendue sur Instagram lundi pour partager un aperçu de son réveillon de Noël avec sa fille, True Thompson et son fils, qu’elle partage également avec Tristan Thompson.

Khloe et Tristan ont accueilli leur deuxième enfant ensemble, via la maternité de substitution, en juillet. La star de “L’incroyable famille Kardashian” n’a pas révélé le nom de son fils.

“Joyeux Noël”, a-t-elle légendé son message, ajoutant des émojis au cœur rouge.

“Je prie pour que tout le monde passe un très joyeux Noël”, a ajouté Kardashian dans un deuxième post Instagram.

La plus jeune sœur Kardashian était également présente à la soirée annuelle du réveillon de Noël de Kardashian samedi soir.