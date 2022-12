Noël 2022 : Nayanthara et Vignesh Shivan célèbrent leur PREMIER Noël avec leurs jumeaux ; rencontrez le Père Noël le plus mignon de tous les temps

L’actrice populaire du sud de l’Inde Nayanthara et son mari Vignesh Shivan ont récemment célébré leur premier Noël avec leurs jumeaux. Les deux ont partagé la première photo sur les réseaux sociaux de la fête avec leurs garçons et ont laissé jaillir Internet. Le couple d’amoureux éperdus avait l’air super heureux en regardant adorablement leurs bébés. Le cinéaste Vignesh a sous-titré le message comme suit : ‘Uyir, Ulagam, Nayan, Wikki et sa famille vous souhaitent un joyeux Noël et une bonne année. Avec de l’amour en abondance ! Et des prières honnêtes à Dieu pour donner à chacun tout le bonheur et les bénédictions nécessaires pour vivre une vie dont vous avez toujours rêvé !’ Sur la photo, Nayanthara a été vue assise sur le sol où elle tenait son fils dans ses bras et Vignesh était assise sur le canapé tenant l’autre garçon près de lui.

Le couple n’a pas révélé les visages de leurs bébés et a édité avec des chapeaux de Père Noël rouges et blancs et a également ajouté des autocollants géniaux. Nayanthara portait un haut gris tandis que Vignesh portait un t-shirt gris foncé associé à un jean. Les jumeaux ont été vus en train de se jumeler en rouge.

Regardez la photo de Vignesh Shivan –

L’actrice de Jawan a posté la première photo de leurs jumeaux du moment heureux alors qu’ils célébraient Diwali alors qu’elle accueillait ses petits paquets de joie à la maison. Le couple a annoncé la bonne nouvelle au monde entier avec une jolie publication sur les réseaux sociaux et les fans ne pouvaient pas les quitter des yeux. Nayanthara et Vignesh ont accueilli leurs jumeaux grâce à la maternité de substitution. Les deux se sont mariés en juin de cette année à Chennai en présence des membres de leur famille et d’amis proches. La superstar du Sud Rajinikanth et Shah Rukh Khan faisaient également partie de leur grand mariage.

Nayanthara a fait sa première apparition publique après ses jumeaux alors qu’elle assistait à l’émission Connect. Nayanthara sera vu partager l’espace de l’écran avec l’acteur Pathaan dans le film Jawan. Le film sortira en salles le 2 juin 2023.