Noël 2022 : Katrina Kaif, Alia Bhatt-Ranbir Kapoor et bien d’autres – Voici comment Bollywood a célébré Noël [Watch Video]

Célébration de Noël 2022 des stars de Bollywood : Les stars de Bollywood ont célébré le festival de Noël. Les acteurs de Bollywood se sont rendus sur les réseaux sociaux pour partager des photos et des vidéos de la célébration de Noël. Katrina Kaif a partagé des photos avec son mari et la star de Bollywood Vicky Kaushal et sa famille, Rajkummar Rao a profité de ses histoires Instagram pour partager ses sincères salutations pour les festivités de Noël, et la famille Kapoor s’est réunie pour le festival et a célébré Noël ensemble. Voyons comment d’autres célébrités de Bollywood ont célébré Noël 2022. Regardez des vidéos de divertissement.