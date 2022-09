Nodal, une plateforme mettant en relation les futurs parents avec des mères porteuses, lève 4,7 millions de dollars

Nodal, une plate-forme permettant aux mères porteuses de se connecter avec les futurs parents après avoir examiné leur profil de parent, a été lancée mercredi avec une augmentation de capital de 4,7 millions de dollars.

Nodal a été incubé par Pareto Holdings. La ronde a été dirigée par Amplo et soutenue par Chelsea Hirschhorn de la société de fournitures pour bébés et grossesse Frida, Scott Belsky de Behance et Kate Ryder de Maven Clinic, Great Oaks Venture Capital, Interplay Venture Capital et autres.

CE QU’IL FAIT

Nodal vise à accélérer le processus de connexion à la maternité de substitution en incitant les mères porteuses à se connecter avec les futurs parents après avoir évalué les profils des parents sur sa plateforme.

Les individus et les couples paient une cotisation mensuelle à Nodal pour créer un profil sur la plateforme de l’entreprise que les mères porteuses peuvent consulter. Selon le communiqué de presse, Nodal filtre chaque membre sur sa plateforme via des vérifications des antécédents et des interviews en direct.

«Pour de nombreuses personnes, la maternité de substitution est la meilleure et la seule option pour fonder ou agrandir une famille, mais les mères porteuses potentielles et les futurs parents trouvent le coût de l’industrie prohibitif, difficile à naviguer et, franchement, frustrant. C’est ce que nous nous efforçons de changer », a déclaré le fondateur et PDG de Nodal, le Dr Brian Levine, dans un communiqué.

“Notre objectif est de faire de la maternité de substitution une option réalisable pour un plus grand nombre de futurs parents et de donner aux mères porteuses une expérience exceptionnelle en matière d’éducation, de soutien et d’autonomisation en cours de route.”

APERÇU DU MARCHÉ

Kindbody a été un acteur important dans le domaine de l’investissement dans la fertilité / la maternité de substitution, soulevant un 62 millions de dollars de série C en 2021 et un tour de série B de 32 millions de dollars en 2020.

Gentillesse, qui propose des services de fertilité comprenant des soins de contraception, la congélation d’ovules, des tests de fertilité et des services de bien-être et de coaching virtuels, a annoncé son acquisition de l’agence de maternité de substitution Alternative Reproductive Resources basée à Chicago au début du mois d’août de cette année. Cette acquisition a marqué la troisième annoncée par Kindbody en 2022 seulement.

Héritageune startup de fertilité masculine proposant des kits de test de sperme à domicile, l’analyse du sperme et la cryoconservation, est une autre société de fertilité qui a annoncé un financement de série B de 25 millions de dollars en mai 2022.

Parmi les autres entreprises axées sur la fertilité, citons Progyny, Proov, kegg et la société de soins virtuels directs au consommateur Ro, qui a acquis à la fois Modern Fertility et la startup de fertilité masculine Dadi.