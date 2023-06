"N’obtenait pas la moitié des choses": L’expérience de travail de Shahid à Vivah

Shahid Kapoor , qui a joué dans le film de Sooraj Barjatya en 2006 Vivahavec Amrita Rao, dans une récente interview avec Radio Nacha, a rappelé son expérience de travail dans le film et a déclaré: « La moitié du temps, j’avais l’habitude de dire » Qu’est-ce que je fais? Qu’est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? « . L’acteur a ajouté : « J’étais un enfant d’une grande ville. Je ne comprenais pas la moitié des choses qui se passaient. J’étais comme jal (eau)? Qu’est-ce que c’est? Et puis nous faisions des chansons qui étaient chantées avec la voix d’un homme plus âgé. Je me demandais comment vais-je faire ? »

L’acteur a ajouté au cours de la session qu’il a juste suivi les instructions de Sooraj Barjatya et a déclaré: « Je viens de le suivre. J’ai dit: » Vous me dites quoi faire et je le ferai. Il me disait ‘Faites-moi confiance Shahid, faites-le’ et je l’ai fait. Je l’ai fait avec toute mon honnêteté. »

Sur le front du travail, Shahid Kapoor a été vu dans la série de thrillers policiers de Raj et DK Farzi plus tôt cette année. Avant cela, il a joué dans le drame sportif Jersey, dans lequel il jouait le rôle d’un joueur de cricket. Le film original a été réalisé en telugu et mettait en vedette Nani dans le rôle principal. L’acteur sera également vu dans un film romantique sans titre avec Kriti Sanon. Son nouveau film Papa sanglant sorti vendredi sur Jio Cinema.

Shahid Kapoor est surtout connu pour ses performances dans des films tels que Udta Punjab, Haider, Jab We Met, « Padmaavat » et Ishq Vishk et le tube de 2019 Kabir Singhavec Kiara Advani, pour n’en nommer que quelques-uns.