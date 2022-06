Nobojit Narzary soulève le trophée et remporte le prix en espèces Rs 5 lakh

Nobojit Narzary d’Assam a été couronné champion de la saison 5 de Dance India Dance L’il Masters. La sensation de danse de neuf ans a battu Appun Pegu, Aadhyashree Upadhyay, Sagar Varape et Rishita Tanti pour soulever le trophée et remporter le prix en argent de Rs 5 lakh. La grande finale de l’émission a été diffusée sur Zee TV dans la nuit du dimanche 26 juin.

Le spectacle a été jugé par le chorégraphe populaire Remo D’Souza et les actrices Sonali Bendre et Mouni Roy lors de la dernière saison. L’hôte Jay Bhanushali, qui a également été vu dans Bigg Boss 15, a également été rejoint par le comédien Bharti Singh pour la finale fantastique alors que les deux ont fait rire tout le monde avec leurs blagues hilarantes.

Le casting vedette de JugJugg Jeeyo – Anil Kapoor, Kiara Advani, Varun Dhawan, Prajakta Koli et Maniesh Paul étaient les invités spéciaux du dernier épisode. Si vous vous demandez pourquoi Neetu Singh n’a pas rejoint le reste de l’émission, la réponse est simple car elle juge l’émission rivale Dance Deewane Juniors sur Colors TV avec Marzi Pestonji et Nora Fatehi.





Pendant ce temps, venant au gagnant Nobojit, il a remercié son mentor et chorégraphe Vaibhav Ghuge après sa victoire en disant à Pinkvilla : “Je me sens très heureux. Je n’aurais jamais pensé que je pourrais gagner parce que c’est la première fois que je participe à une si grande réalité. Je n’aurais jamais pensé que cela serait possible. Dès que j’ai entendu mon nom annoncé comme gagnant, j’ai remercié Vaibhav (Ghuge) monsieur et mon professeur de danse, Deepika madame.

Parlant des conseils des juges après sa victoire, Nobojit a déclaré au portail de divertissement : “Tous les juges m’ont félicité et m’ont conseillé de continuer à travailler dur et d’atteindre mes objectifs. En allant plus loin, j’essaierai de participer à d’autres émissions de téléréalité et avancer dans la vie.”