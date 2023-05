Noam Chomsky et le président du Bard College ont eu des relations financières avec Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein a aidé à déplacer 270 000 $ pour le linguiste renommé Noam Chomsky et a également versé 150 000 $ au président du Bard College, Leon Botstein, le Wall Street Journal a signalé.

Selon le journalet également confirmé par Chomsky et Botstein, le défunt délinquant sexuel et financier avait des relations financières avec les deux universitaires et les avait rencontrés à plusieurs reprises.

Elon Musk assigné à comparaître pour le rôle de JPMorgan dans les activités de Jeffrey Epstein En savoir plus

Chomsky, linguiste au Massachusetts Institute of Technology et militant politique, a déclaré au Journal qu’il rencontrait Epstein occasionnellement pour discuter de sujets politiques et académiques. En 2018, Chomsky a demandé de l’aide à Epstein pour une « question technique » concernant le décaissement des fonds communs liés à son premier mariage, a rapporté le Journal.

Il a poursuivi en confirmant qu’en mars 2018, il avait reçu un transfert d’environ 270 000 dollars d’un compte lié à Epstein, déclarant au Journal qu’il était « limité au réarrangement de mes propres fonds et n’impliquait pas un sou d’Epstein ».

En réponse à d’autres questions du Guardian, Chomsky a répondu: «Ma défunte épouse Carol et moi avons été mariés pendant 60 ans. Nous ne nous sommes jamais souciés des détails financiers. Elle a eu une longue maladie débilitante lorsque nous n’avons prêté aucune attention à ces questions. Plusieurs années après sa mort, j’ai dû régler certaines choses. J’ai demandé conseil à Epstein. Il n’y avait aucune transaction financière, sauf d’un compte à moi à un autre.

« Ce sont toutes des questions personnelles qui ne concernent personne », a déclaré Chomsky.

Pendant ce temps, en 2016, Botstein a reçu des chèques d’un compte lié à Epstein d’un montant d’environ 150 000 dollars, a déclaré au Journal le chef d’orchestre suisse américain et président du Bard College.

Botstein a déclaré au Journal qu’Epstein l’avait désigné comme consultant sur les paiements et les avait fait apparaître comme s’il s’agissait d’honoraires pour des travaux de conseil, ce que Botstein a déclaré qu’il n’avait pas fait pour Epstein.

« Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle il a concocté ce stratagème… Il ne voulait pas faire de chèque à Bard. Il a eu pitié de moi et il a dit : « Je vais te donner de l’argent et tu en feras ce que tu veux », a déclaré Botstein au Journal.

Botstein a ajouté qu’il avait inclus les paiements d’Epstein dans le cadre d’un don plus important qu’il avait fait au collège en 2016.

De plus, en 2011, Epstein a donné au Bard College 75 000 $ en dons non sollicités et Botstein avait rencontré Epstein plus d’une douzaine de fois mais n’avait pas réussi à lever des fonds supplémentaires, a déclaré le président au Journal.

Dans une déclaration au Guardian, un porte-parole de l’université a confirmé les dons d’Epstein.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour The Guardian fait la une des États-Unis Bulletin gratuit Pour les lecteurs américains, nous proposons une édition régionale de notre e-mail quotidien, fournissant les titres les plus importants chaque matin « , »newsletterId »: »today-us », »successDescription »: »Nous vous enverrons The Guardian Headlines US tous les jours »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

«Jeffrey Epstein a fait une contribution non sollicitée de 75 000 $ à Bard en 2011, ce que le collège a reconnu publiquement en 2019. Au moment de son don à Bard, Epstein prétendait être un philanthrope milliardaire qui avait purgé une peine de prison pour un crime profondément troublant», a déclaré le a déclaré le porte-parole, faisant référence aux délits sexuels d’Epstein.

En 2011, Epstein a plaidé coupable à des accusations de sollicitation de prostitution auprès d’un mineur et a été enregistré comme délinquant sexuel. Huit ans plus tard, en juillet 2019, les procureurs fédéraux ont accusé Epstein de trafic sexuel d’un mineur et de complot en vue de commettre un trafic sexuel. Epstein a nié les accusations et s’est vu refuser la mise en liberté sous caution avant de mourir des mois plus tard dans un suicide apparent.

Le porte-parole a poursuivi en expliquant qu’Epstein avait exprimé un intérêt philanthropique pour les programmes musicaux de Bard et a présenté Botstein à Gratitude America, un discret organisme de bienfaisance mis en place par Epstein qui avait un conseil consultatif composé d’experts de diverses disciplines.

En 2016, Botstein a été invité par le président de la fondation, Richard Khan, à servir un mandat d’un an au conseil d’administration en tant qu’expert en musique.

«Botstein a reçu 150 000 $ en compensation, dont l’intégralité a été incluse dans son don annuel de 2016 à Bard, ainsi que des économies personnelles et le reste de ses revenus non-Bard provenant d’honoraires et d’honoraires de direction externes, une pratique qu’il a maintenue pendant de nombreuses années, », a déclaré le porte-parole.

« La contribution philanthropique totale de Botstein en 2016 à Bard était de 1 040 000 $. Si l’ampleur et l’horreur des crimes d’Epstein avaient été connues, Bard n’aurait pas accepté son soutien », a ajouté le porte-parole.