Noah Schultz domine à ses débuts – Shaw Local

L’Illinois Valley Pistol Shrimp a vu plusieurs joueurs passer à des carrières professionnelles.

Voici un aperçu de la performance de chacun des anciens joueurs de Shrimp chez les pros :

Noé Schultz

Le lanceur gaucher de 6 pieds 9 pouces a fait ses débuts professionnels le vendredi 2 juin avec les Kannapolis Cannon Ballers, la filiale de classe A des White Sox de Chicago.

Schultz, dont les débuts ont été retardés en raison d’une tension à l’avant-bras, a lancé deux manches, accordant un coup sûr tout en en retirant cinq et en n’en marchant aucun.

Schultz a été repêché n ° 26 au classement général au premier tour du repêchage de la MLB 2022, et il est considéré comme le prospect n ° 4 de l’organisation des White Sox, selon MLB Pipeline.

Luc Adams

Adams joue pour les Carolina Mudcats, la filiale de classe A des Milwaukee Brewers.

Adams, qui a été repêché 372e au total au 12e tour par les Brewers l’été dernier, a disputé 38 matchs cette saison.

Luke Adams de Pistol Shirmp lance un ballon au sol au stade Schweikert du Veterans Park pendant la saison 2022. (Scott Anderson)

Il frappe .190 avec un pourcentage de base de .385, sept doubles, six circuits, 28 points produits, 22 points et 14 bases volées.

Adams a disputé 184 manches 2/3 au troisième but et 80 manches au premier but. Il a également été le frappeur désigné de l’équipe en sept matchs.

Keshawn Ogans

Ogans, qui a joué pour les Pistol Shrimp en 2021, a été repêché par les Braves d’Atlanta avec le 605e choix au total au 20e tour en 2022. Il joue pour les Braves de Rome, une équipe de haut niveau.

Ogans frappe 0,252 avec un pourcentage de base de 0,385, huit doubles, trois circuits, 19 points produits et 15 points en 42 matchs.

Keshawn Ogans, de Pistol Shrimp, frappe la balle contre Lafayette lors du dernier match à domicile de la saison 2021 au Veterans Park au Pérou. (Scott Anderson)

Ogans a commencé 30 matchs au troisième but et a également vu du temps à l’arrêt-court, au deuxième but et au frappeur désigné.

Ogans a été 2 en 4 avec deux points produits lors de son dernier match, une défaite de 10-2 contre Bowling Green. Il frappe .267 jusqu’ici en juin.

Kévin Davis

Davis lance pour les Evansville Otters, une équipe professionnelle indépendante de la Frontier League.

Il est apparu dans huit matchs en tant que lanceur de relève, lançant 8 1/3 de manches. Davis a une MPM de 6,48 avec 15 retraits au bâton et huit buts sur balles.

La saison dernière, Davis a eu une MPM de 2,50 avec 34 retraits au bâton et 10 buts sur balles en 18 manches en 11 apparitions en relève pour les Otters.

Finn Del Bonta Smith

Bonta-Smith a lancé pour les crevettes en 2019 avant que l’équipe ne déménage au Pérou. Il est un lanceur de relève pour les Hartford Yard Goats, une filiale Double-A des Rockies du Colorado, qui a repêché Bonta-Smith avec le 669 choix au total au 22e tour du repêchage de 2019.

Cette saison, Bonta-Smith a lancé 20 manches 2/3 en 16 matchs. Il a une fiche de 2-0 avec une MPM de 4,79, 26 retraits au bâton et 14 buts sur balles.

Lors de son dernier match mardi, Bonta-Smith a affronté deux frappeurs, marchant l’un et retirant l’autre sur des prises.

Logan Schmidt

Schmidt a lancé pour les crevettes en 2019 avant que l’équipe ne commence à jouer au Pérou. Il en est à sa deuxième saison de lanceur dans la Frontier League indépendante.

Il a commencé un match cette saison pour les Boomers de Schaumburg, obtenant une non-décision alors qu’il a accordé deux points sur six coups sûrs avec quatre retraits au bâton et une marche en quatre manches.

La saison dernière, il avait une fiche de 1-2 en 14 apparitions en relève pour les Joliet Slammers, terminant avec une MPM de 6,02 avec 30 retraits au bâton et 27 buts sur balles en 46 1/3 de manches.