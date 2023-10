Noah Schnapp soutient Israël ; Nous avons vu Stranger Things MAIS une célébrité avec une bonne prise est plutôt SAUVAGE – Twitchy

Nous avons vu des « Choses étranges » se produire, mais voir une célébrité se mobiliser et exprimer avec autant de voix son soutien à Israël vaut la peine d’en parler. Hollywood n’est pas connu pour prendre position sur les choses que nous soutenons, nous avons donc considéré cette NOUVELLE ! Noah Schanpp, qui joue Will dans la populaire émission Netflix « Stranger Things », est un juif américain et soutient Israël.

Noah Schnapp partage une déclaration sur Israël et la Palestine : « Soit vous êtes aux côtés d’Israël, soit vous êtes aux côtés du terrorisme. Cela ne devrait pas être un choix difficile. Honte à toi. » pic.twitter.com/5WODeZbb2u – Base Pop (@PopBase) 11 octobre 2023

Cette citation est celle que nous avons trouvée la plus honnête et qui semble avoir le plus bouleversé les gens.

« J’espère que nous pouvons convenir que le Hamas est une organisation terroriste reconnue : ils ne représentent pas le peuple palestinien lorsqu’ils accordent plus d’importance au meurtre des Israéliens qu’à la protection des leurs. Soit vous êtes aux côtés d’Israël, soit vous êtes aux côtés du terrorisme. Cela ne devrait pas être un choix difficile. Honte à toi.’

BIEN POUR LUI! Nous sommes heureux de voir une personne aussi jeune, entourée de la folie hollywoodienne, être capable de présenter un argument aussi clair et substantiel en faveur de son soutien à Israël. Cependant, la plupart des commentaires sur X (Twitter) ne soutenaient pas du tout Noah Schnapp.

Noah Schnapp dit « nous avons peur » comme s’il n’était littéralement pas un homme blanc privilégié -san 🕷️ (@93BARBIES) 11 octobre 2023

« En tant que juif américain, j’ai peur » que vous viviez littéralement dans un penthouse à Los Angeles – fazpo (@fazpo) 11 octobre 2023

Il le fait, mais il a une vision plus large qui manque à de nombreux Américains. Une fois qu’ils ont conquis Israël, ils ne s’arrêtent pas là. Ils poursuivent leur conquête de la culture occidentale dans son ensemble et son appartement ne le sauvera pas si les terroristes s’infiltrent ici.

non suivi. au revoir Noah Schnapp ! pic.twitter.com/TExDoCk22s – île ✩彡 (@fikeapologist) 11 octobre 2023

Ce sont les célébrités qui devraient simplement se taire depuis leur place privilégiée sur ces sujets. Personne ne t’a demandé Noah, ni personne d’autre à Hollyweird – BONOS (@neal_bones) 11 octobre 2023

Nous avons compris. C’est une réaction normale, chez Twitchy, nous rapportons souvent les choses DUMB que disent les célébrités et souhaiterions qu’elles se taisent. Dans ce cas-ci, il s’exprime sur une opinion assez impopulaire à Hollywood et nous sommes heureux qu’il l’ait fait.

Noah Schnapp est un sioniste blanc qui compte 26 millions de followers. il diffuse actuellement une désinformation massive auprès de ses adeptes, dont la plupart sont jeunes et impressionnables. il n’a aucun lien légitime avec Israël, quand je l’ai dénoncé pour avoir fait la fête avec des colons sur des terres volées. https://t.co/xoel0hSZIz – ZAYNA🔪CHUCKY SZN🎃 (@sitcomabed) 11 octobre 2023

La plupart des commentaires les mieux notés sur le sujet tendance allaient dans le même sens. Nous ne devrions pas être surpris, mais nous le sommes. L’incompréhension fondamentale de ce qui s’est passé en Israël est ahurissante. Les terroristes ont infiltré les maisons. Ils ont torturé et violé des femmes et ont fait défiler au moins l’une d’entre elles dans les rues. Ils ont décapité des bébés. Ils ont fait tout cela après des années et des années de lutte pour la paix et le compromis aux côtés d’Israël. Il n’y avait rien qui les provoquait à part le fait qu’ils détestaient Israël et pas seulement Israël. Ils détestent la culture occidentale.

C’est pathétique @noah_schnapp. Faire semblant de se soucier de la libération palestinienne dans ce post alors que vous n’avez rien publié sur les atrocités que subissent les Palestiniens. Si vous vouliez que la Palestine soit libre, vous ne soutiendriez pas Israël. pic.twitter.com/hF6sgOFsb1 – 🎃Ziggy🎃 (@ziggysautisme) 11 octobre 2023

Vouloir la paix à la fois pour les Palestiniens et pour Israël ne devrait pas être une position controversée, mais nous vivons dans la période la plus stupide de l’histoire, et c’est maintenant le cas.

Noé avait raison. Soit vous êtes aux côtés d’Israël, soit vous êtes aux côtés du terrorisme. Cela ne devrait pas être un choix difficile.

