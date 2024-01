Noah Schnapp s’exprime sur les réactions négatives sur les réseaux sociaux lors de la guerre entre Israël et le Hamas

Noah Schnapp a évoqué la réaction des médias sociaux autour de ses réflexions sur la guerre en cours entre Israël et le Hamas, déclarant que ses « convictions ont été jusqu’à présent mal interprétées ».





Le Choses étranges acteur, 19 ans, a partagé une vidéo sur TIC Tac tard lundi soir pour aborder le discours sur Internet. “J’ai l’impression que mes pensées et mes croyances ont été jusqu’à présent mal interprétées, même proches de ce que je crois, et je voulais simplement exprimer du fond du cœur ce que je ressens”, a déclaré Schnapp. “Je veux seulement la paix, la sûreté et la sécurité pour tous. personnes innocentes touchées par ce conflit. J’ai eu de nombreuses discussions ouvertes avec des amis d’origine palestinienne, et je pense que ce sont des conversations très importantes à avoir et j’ai beaucoup appris. »





L’un des points à retenir de ces conversations, “c’est que nous espérons tous les mêmes choses, à savoir que ces personnes innocentes toujours retenues en otage à Gaza soient rendues à leurs familles, et que nous espérons également qu’il soit mis fin à la perte de vies innocentes à Gaza”. Palestine – un grand nombre de ces personnes sont des femmes et des enfants, et c’est horrible à voir. Je pense que quiconque ayant une once d’humanité espère la fin de l’hostilité des deux côtés », a-t-il déclaré.









“Je m’oppose à tout meurtre d’innocents et j’espère que vous le faites tous aussi”, a-t-il poursuivi. “Et j’espère juste qu’un jour ces deux groupes pourront vivre harmonieusement ensemble dans cette région. Et j’espère qu’en 2024 en ligne, les gens seront un peu plus compréhensifs et compatissants et reconnaîtront que nous sommes tous humains, quels que soient nos droits.” race, de notre appartenance ethnique, de nos origines, de notre pays de naissance, même de notre sexualité, de n’importe quoi. Nous sommes tous humains et nous sommes tous pareils et nous devrions tous nous aimer les uns les autres pour cela, nous soutenir les uns les autres et être unis. “.





La réaction contre Schnapp, qui est juif, s’est intensifiée l’année dernière après que des utilisateurs des réseaux sociaux l’ont accusé d’aimer un message qui se moquait des Palestiniens à Gaza, et après qu’un clip ait circulé dans lequel l’acteur présentait des autocollants disant “Le sionisme est sexy”. Du coup, certains ont appelé au boycott de la cinquième et dernière saison de Choses étrangesdont la production a récemment commencé, ou que Schnapp soit renvoyé de son rôle de Will Byers.





Suite à l’attaque du Hamas contre Israël en octobre, Schnapp a publié une déclaration sur les réseaux sociaux. « En tant que juif américain, j’ai peur », a-t-il déclaré dans le message supprimé depuis. « J’ai peur pour mes frères et sœurs en Israël, qui ont été attaqués de manière insensée par le Hamas. J’ai vraiment le cœur brisé de voir les meurtres brutaux d’enfants, de femmes et de soldats innocents qui luttent pour se défendre. Comme d’autres, je veux la paix pour les Palestiniens et les Israéliens. Arrêtons la rhétorique et le choix de notre camp. Nous devons plutôt reconnaître que nous sommes tous du côté de la lutte contre le terrorisme. »





