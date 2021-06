Noah Lyles frappe un ticket pour Tokyo sur 200 mètres

Les essais olympiques d’athlétisme de Noah Lyles aux États-Unis ne s’étaient pas déroulés comme prévu avant dimanche soir.

Lyles n’a pas réussi à se qualifier pour les Jeux olympiques du 100 mètres après avoir terminé septième avec un temps piéton de 10,05. Ensuite, Lyles n’a pas terminé une course en premier lors des rondes de qualification du 200 mètres masculin.

Cependant, le champion du monde 2019 du 200 mètres a gardé sa meilleure performance pour la fin.

Lyles s’est assuré d’être le premier à franchir la ligne d’arrivée lors de la dernière course des essais olympiques d’athlétisme aux États-Unis. Lyles a couru un record mondial de 19,74 pour remporter le 200 mètres masculin. Kenny Bednarek a réalisé un record de la saison de 19,78 pour se classer deuxième et Erriyon Knighton, 17 ans, a réalisé un record personnel de 19,84 pour se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo.

« Je pense que personne ne peut vous préparer pour le lion que vous devrez abattre aux essais olympiques », a déclaré Lyles après s’être qualifié pour Tokyo. « C’est l’équipe la plus difficile à former et tout le monde ici le montre. »

Lyles a admis que cette saison a été la plus difficile de sa carrière en raison du report d’un an des Jeux olympiques en raison de la pandémie de coronavirus et de la dure bataille physique et mentale pour retrouver sa forme maximale.

« Je pense que pour signifier l’importance d’aujourd’hui, vous devez traverser les difficultés de l’année », a déclaré Lyles. « Vraiment, traverser les moments difficiles est ce qui rend ce moment si génial. »

Le moment était gratifiant pour le sprinter américain. Il a couru les quatre temps les plus rapides du monde au 200 mètres depuis 2016, mais il est vrai que cette saison a été difficile pour lui de retrouver sa forme. Dimanche, cependant, le Lyles vintage était exposé à Hayward Field.

« C’était encore amusant. C’était bien, c’était vraiment bien », a déclaré Lyles. « Pour voir un peu de ce vieux Noah mais voir beaucoup de nouveau Noah. »

Le meilleur temps de Lyles l’a instantanément placé comme le favori olympique au 200 mètres masculin à Tokyo. Un Américain n’a pas remporté l’or au 200 m aux Jeux olympiques depuis Shawn Crawford en 2004. Lyles, qui a remporté le 200 m masculin aux championnats du monde de 2019 à Doha, a une chance de ramener l’équipe américaine au sommet du podium à son tout premiers Jeux Olympiques.

« Mon Dieu, ça a l’air bien », a déclaré Lyles à l’occasion de ses premiers Jeux olympiques. « Je l’ai poursuivi en 2016 et j’ai échoué et depuis lors, l’état d’esprit de devenir un olympien a été dans mon esprit. »