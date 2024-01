Noah Lyles fait une confession intéressante sur son costume “Emily in Paris” avant Paris 2024

Après avoir remporté des lauriers au WAC Budapest, Noah Lyles a répondu : “Je veux montrer aux gens jusqu’où ils peuvent vraiment aller.” La réponse a été extrêmement forte avant les Jeux olympiques, alors que l’athlétisme a récemment rencontré de sérieux talents. Mais étant Noah Lyles, l’athlète américain se changeait chaque fois qu’il devenait nécessaire de prendre le dessus. De plus, être vocal et présenter n’a jamais entamé la performance de la sensation d’athlétisme de 26 ans. Le monde s’est incliné devant cette cohérence.

La vidéo préférée des États-Unis aujourd’hui

Il y a eu un autre moment impressionnant où Noah Lyles a essayé ses compétences dans le domaine du divertissement. Encore une fois, les coins et recoins présentaient Noah Lyles comme loin comme il l’a mentionné.

Le personnage fascinant de Noah Lyles

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

La chaîne olympique de Paris, NBC, s’est efforcée d’attirer l’intérêt des fans olympiques en réalisant une campagne publicitaire. La publicité captivante encadrait la célèbre actrice Lily Collins de Emilie à Paris show et Noah Lyles ensemble. Pendant ce temps, dans la publicité, Collins, faisant de son mieux, suggéra à Noah de robe blindée dorée pour son prochain effort de sprint. Dans la scène suivante, le champion du monde en titre a rempli la dimension vêtu d’une lourde robe blindée dorée, remportant la course. Désormais, Pierre Caudault savoure le moment d’être le concepteur de la tenue lourde. Cependant, récemment, Noah a plaisanté sur X à propos de son rôle dans cette orchestration. Il ajouta, « Co-conception également. J’ai ajouté quelques-unes de mes idées aux designs déjà géniaux qu’ils m’ont apportés. Cette confession est intervenue dans une situation à la fois drôle et étonnante.

C’est Travis Miller, responsable des médias sociaux de NBC Sports, qui a utilisé le X pour publier l’image du costume tant discuté comme étant son « Nouvelle décoration de bureau ». Noah Lyles, tagué, a sauté dans le message pour lever le rideau sur le secret. Cela restait sa spécialité, rendre les moments plus grands, comme il l’a répondu dans la publicité, “Je peux faire plus grand!”. Les engagements de Noah sur ou hors des pistes de course à pied ont gardé un rôle de spectateur.

Soyez instantanément informé des nouveautés Jeux olympiques des histoires via Google ! Cliquez sur Suivez-nous et appuyez sur le Étoile bleue. Suivez-nous

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Aller plus grand et mieux

Dans une conversation avec les Jeux olympiques. com, a concédé le 6 fois champion du monde, « Après avoir remporté des médailles, il faut maintenant sortir du sport. Une fois que vous êtes en dehors du sport, nous allons nous réinventer. Cela restait son introspection car avant le WAC Budapest 2023, Noah Lyles a fait une apparition dans la série documentaire, intitulée Sans titre : Le projet Noah Lyles. La série Peacock l’a vu raconter sa propre histoire de son enfance et de ses années de croissance.

À quelle vitesse Noah Lyles était-il au lycée ? – Décoder la progression de carrière du sprinter olympique sur 100 m

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

En plus d’être divertissante, la série a également émis une étincelle de motivation qui a rendu Noah Lyles plus gros qu’un simple athlète. Aujourd’hui, à la veille des JO de Paris, le joyeux luron marque une nouvelle fois son empreinte en affichant une autre aura.

Regardez cette histoire : Noah Lyles est à fond et soutient les géants de l’e-sport de 155 millions de dollars au Mondial 2023