Noah Lyles dirige le balayage américain ; Shericka Johnson domine la Jamaïque 1-2 en 200

Noah Lyles s’accroupit, posa ses mains sur ses genoux et regarda l’horloge. Ne voyant pas ce qu’il avait espéré, il a agité la main avec dédain et est retourné vers la piste pour célébrer ce qui était encore une victoire tant attendue au 200 mètres aux championnats du monde.

Oh, mais cette nuit continuerait de s’améliorer.

L’horloge qui, pendant un moment, indiquait “19h32”, s’ajusterait d’un tic à “19h31”. Cela signifie qu’il a battu le record américain sacré de Michael Johnson, vieux de 26 ans – une marque qui, pendant des décennies, semblait inaccessible.

Et puis, le tableau de bord qui, au début, ne portait que le nom de Lyles, est apparu avec les noms des deux finisseurs derrière lui. Kenny Bednarek et Erriyon Knighton, des É.-U. Les Américains ont balayé le 200, tout comme ils avaient remporté le 100 quatre soirs plus tôt.

A lire aussi : Championnat du monde d’athlétisme 2022 : Neeraj Chopra se qualifie pour la finale du javelot masculin ; Eldhose Pual passe à la finale du triple saut

Lyles a tapé quatre fois de la main sur la piste, s’est redressé et a arraché son maillot. Il a attrapé sa médaille du présentateur, puis est allé étreindre sa famille et a attrapé un drapeau américain – l’un des nombreux qui ont été nécessaires à ces championnats à domicile. Le balayage a donné aux États-Unis 22 médailles en sept jours.

“J’ai vu le temps apparaître et j’ai égalé le record de Michael Johnson”, a déclaré Lyles. “J’étais comme ‘Vraiment, tu vas me faire comme ça?’ Ensuite, ce nombre est passé de deux à un et tout mon monde a changé.

Sa victoire est survenue quelques instants après que Shericka Jackson ait donné aux Jamaïcaines une autre médaille d’or dans les sprints. Elle a couru 21,45, le deuxième temps le plus rapide de l’histoire, pour battre la championne du 100 mètres Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Seule la championne en titre Dina Asher-Smith de Grande-Bretagne, qui a remporté le bronze, a empêché un balayage jamaïcain consécutif.

Le temps de Jackson n’est qu’inférieur au temps de 21,34 réalisé par Florence Griffith-Joyner aux Jeux olympiques de Séoul en 1988.

Alors que les médaillés jamaïcains étaient les mêmes qu’il y a quatre soirs – la championne olympique Elaine Thompson-Herah, qui a remporté le bronze au 100 a terminé septième dans celui-ci – les Américains ont mis un trio complètement différent sur le stand.

Fred Kerley, Marvin Bracy et Trayvon Bromell ont dominé le 100. Cette fois, c’était Lyles, Bednarek, le médaillé d’argent olympique, et Knighton, qui est maintenant le plus jeune médaillé de sprint individuel de l’histoire des championnats du monde sur piste.

A lire aussi : Badminton au CWG 2022: focus sur PV Sindhu mais double clé pour L’Inde conserve l’or en équipe mixte

Les 19,49 de Knighton plus tôt cette année ont fait de lui un léger favori dans cette course et ont créé ce qui était présenté comme une sorte de rivalité avec Lyles. C’est Lyles, 25 ans, qui a battu Knighton à la ligne le mois dernier aux championnats nationaux et a agité son doigt en traversant – un message pas si subtil qu’il ne cédait pas à son jeune rival.

Mais Lyles serait le premier à admettre que sa plus grande compétition a été lui-même au cours des dernières années. Une fois, il était considéré comme la solution de la piste à son problème Usain Bolt – à savoir, que faire sans une personnalité démesurée pour capturer les globes oculaires.

Mais la pandémie a frappé. Lyles, qui se considère comme un artiste dans l’âme, a souffert de voyager seul et de concourir devant des sièges vides. Il était inébranlable face à ses problèmes de santé mentale et à quel point il était difficile de ne pas pouvoir concourir aux côtés de son frère, Josephus, qui fait partie du groupe de relais américain cette semaine.

Mais cette semaine, les foules étaient de retour et le voyage en Oregon a été facile. Lyles a dit qu’il se sentait plus “moi” qu’il ne l’avait fait depuis un moment.

Puis, il est sorti et a couru comme ça.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.