Noah Kim mène Michigan State à une victoire 31-7 contre Central Michigan

Noah Kim a lancé 279 yards et deux touchés, aidant État du Michigan se détachent pour battre Central Michigan 31-7 vendredi soir.

Les Spartans (1-0) ont commencé lentement lors du premier départ de Kim en raison de lancers errants et de passes manquées avant de prendre le contrôle avec des passes précises, des captures d’embrayage et une défense avare.

Nathan Carter a réussi un touché de 2 verges avec 48 secondes à jouer en première mi-temps et le transfert du Connecticut s’est terminé avec 113 verges en 18 courses.

Les Chippewas (0-1) menaient 7-3 à la fin de la première mi-temps après que Bert Emanuel Jr. ait lancé une passe de touché de 12 verges à Chris Parker, mais ils ont abandonné un touché de 84 verges sur la possession qui a suivi en moins d’un minute et je n’ai pas pu récupérer.

Kim, qui a commencé 2 sur 7 pour 6 verges, a converti un troisième essai avec une passe de 32 verges à Jaron Glover et s’est connecté avec lui sur une passe de 33 verges qui a permis le touché de Carter pour donner l’avantage à Michigan State 10-7.

Le quart-arrière de quatrième année a complété 18 des 31 passes, dont une passe de touché de 10 verges à Tyrell Henry et une passe de 8 verges à Maliq Carr pour un score donnant aux Spartans une avance de 31-7 au début du quatrième quart.

Emanuel était 11 sur 17 pour 87 verges avec un touché et une interception, une passe déviée captée par le secondeur hors pair Cal Haladay. Le père du quart-arrière, Bert, est un ancien receveur de la NFL avec 28 réceptions de touché en carrière.

À LA RÉFLEXION

Alante Brown de Michigan State a été expulsé du terrain en raison d’une blessure après le coup d’envoi du match d’ouverture et est revenu dans le match, renvoyant un coup d’envoi de 16 verges à la fin de la première mi-temps. Brown était sur la touche, sans uniforme, en seconde période.

LES À EMPORTER

CMU : Emanuel est potentiellement un quart-arrière à double menace, mais les Chippewas devront développer un jeu de passes pour les aider à rebondir après une saison de quatre victoires et à se rapprocher des neuf victoires qu’ils ont remportées en 2021.

MSU : Mel Tucker a choisi Kim plutôt que Katin Houser pour prendre le premier cliché et l’a gardé dans le match même s’il n’a pas pris un bon départ, en partie parce que ses coéquipiers ont laissé tomber quelques passes en première mi-temps.

SUIVANT

CMU : accueille le New Hampshire le 9 septembre.

MSU : accueille Richmond, un programme de deuxième niveau, le 9 septembre avant de faire face à un test difficile contre le n°10 Washington à domicile le 16 septembre.

Reportage de l’Associated Press.

Prédiction, cotes et choix TCU contre Colorado

Colorado-TCU, Texas-Rice, plus : la semaine 1 du football universitaire en chiffres

Obtenez plus du football universitaire Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et bien plus encore.