Noah Kahan sera la tête d'affiche du festival Sea.Hear.Now avec Bruce Springsteen et le E Street Band Mise à jour : 16 h 43 HAE le 13 septembre 2024 Noah Kahan, originaire du Vermont, sera la tête d'affiche d'un prochain festival de musique dans le New Jersey ce week-end aux côtés de nul autre que le légendaire Bruce Springsteen et son E Street Band. Kahan, originaire de Strafford, a explosé sur la scène musicale au cours de l'année écoulée, avec notamment sa performance au Saturday Night Live et deux concerts à guichets fermés au Fenway Park de Boston cet été, ce dernier étant devenu la base de son dernier album studio, 'Live from Fenway Park'. Kahan devrait désormais être la tête d'affiche du premier jour du festival Sea.Hear.Now de deux jours à Asbury Park, qui débutera ce samedi 14 septembre. Springsteen et le E Street Band seront la tête d'affiche dimanche soir. Parmi les autres artistes du festival, on compte le leader de Phish, Trey Anastasio, et son groupe, ainsi que The Revivalists, Norah Jones, The Gaslight Anthem et bien d'autres. Les billets sont encore disponibles, mais vous coûteront entre 160 $ ​​et près de 10 000 $ pour un ultime festival de deux jours Kahan doit donner un concert caritatif dans le Vermont la semaine prochaine, tous les bénéfices étant reversés à son projet Busyhead pour l'aide en matière de santé mentale.