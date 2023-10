Noah Kahan, auteur-compositeur-interprète né au Vermont de « Dial Drunk », ramène Stomp Clap Hey

Il y a deux ans, dans un article déplorant un certain style de musique de l’ère Obama faite par des hommes qui utilisaient de la cire à moustache et jouaient du banjo, quelqu’un sur Twitter a écrit : « J’aime appeler ça stomp clap hey. cette merde était nulle, lmao. Les Lumineers et Mumford & Sons sont en effet, en 2023, régulièrement utilisés comme punchlines (même si les snobs de la musique les détestaient tout autant à l’époque), mais ce que le tweet ne parvient pas à reconnaître, c’est que le genre est alternativement connu sous le nom de « stomp and holler ». « Hey ho », « hoedown pop » ou tout simplement « indie folk » n’est pas quelque chose qui n’existait qu’en 2011 et a disparu pour toujours. En fait, c’est de retour.

C’est essentiellement grâce à un seul homme, Noah Kahan, 26 ans, qui réalise la version 2023 de ce genre de musique. (Cela ne surprendra personne que les gens qui l’apprécient n’apprécient pas le label « stomp clap hey ».) Au cours des deux dernières années, Kahan a transformé une chanson virale TikTok en une carrière commerciale extrêmement réussie, atteignant la première place. place dans les palmarès des albums rock et alternatifs du Billboard, en collaborant avec Post Malone, Kacey Musgraves et Zach Bryan, et en participant à plusieurs tournées à guichets fermés – bonne chance pour obtenir des billets pour sa tournée des stades en 2024. Entrez dans n’importe quel café en Amérique et la mélancolique et acoustique « Stick Season » est garantie d’être quelque part sur la liste de lecture ; allumez n’importe quelle station de radio du top 40 et vous êtes pratiquement destiné à entendre au moins une fois le banjo à 70 milles à l’heure de « Dial Drunk ».

Ce qui est intéressant chez Kahan, c’est moins le fait qu’il ramène de la pop folk ou du « stomp clap » ou peu importe comment vous voulez l’appeler, mais quelle est sa version : grandir dans le Vermont. (Et techniquement, aussi dans le New Hampshire : il est né à Strafford, une petite ville dans les montagnes, mais est allé à l’école juste de l’autre côté de la frontière de l’État.) « Stick Season », le single qu’il a taquiné pour la première fois sur TikTok pendant le confinement, porte le nom de un terme utilisé par les Vermontois pour décrire la période après la chute du feuillage mais avant l’arrivée de la neige, lorsque tout est stérile et brun. C’est une image que reflètent les paroles, qui parlent de vivre dans sa ville natale en attendant le retour de ses amis pour les vacances, coincé entre le confort de la jeunesse et l’indépendance de l’âge adulte.

« Il y a une vraie beauté et des nuances dans la vie en Nouvelle-Angleterre », a-t-il déclaré à Billboard l’automne dernier. « On a l’impression d’être dans une bulle, il fait glacial et les gens sont méchants, mais ce qui l’emporte sur tout cela, c’est à quel point c’est absolument paisible et magnifique. Je voulais que la perspective soit celle de l’espoir vers la fin du disque – parce que je pense que le message ultime de cet album est qu’il y a une vraie beauté dans les petites villes.

Plus que tout, c’est ce qui concerne toutes les chansons les plus populaires de Kahan, et c’est pourquoi elles sont populaires en premier lieu. Ils s’adressent à une génération de jeunes, principalement des adolescents et des personnes entre 20 et 30 ans, qui sont nostalgiques de leur enfance dans le nord de la Nouvelle-Angleterre, qu’ils aient déménagé ou soient restés sur place. Deux de ses plus grands succès sont littéralement appelés « Homesick » et «Appelle ta maman» – et qui ont depuis appris le langage de la thérapie, parlent pour donner des noms à de tels sentiments. En raison d’une longue histoire d’anxiété et de dépression, bon nombre de ses paroles font référence à des médicaments et aux cabinets de thérapeutes ; il a encouragé les foules à dire que « même la personne la plus heureuse dans la pièce » devrait suivre une thérapie. Son organisme de bienfaisance, le Busyhead Project, a collecté près de 2 millions de dollars pour les ressources et la sensibilisation à la santé mentale, en partie grâce à la collaboration sur la bière Northern Attitude de Kahan (naturellement, il s’agit d’une IPA), dont une partie des bénéfices est reversée à l’organisme de bienfaisance. Il est ce que les internautes aiment appeler « sain », tout comme ses fans ; lors d’un reportage sur la scène d’un concert dans le New Hampshire, Rebecca Alter de Vulture a décrit les participants comme étant principalement des mères et des filles, des couples de lesbiennes et des « softboys », qui portaient tous des chemises en flanelle autour de la taille malgré la température de 90 degrés et pleuraient à chaudes larmes. beaucoup pendant le spectacle. La musique de Kahan est décidément plus maussade que les précédentes itérations de « stomp clap » ; Lorsque vous accédez à sa page sur Spotify, cela vous dirigera vers des listes de lecture rédigées en minuscules et appelées « nostalgie », « local », « heure triste », « saison des écharpes » et « sensations d’automne ».

«Je suis méchant parce que j’ai grandi en Nouvelle-Angleterre», gémit-il sur «Homesick»; c’est, à juste titre, la phrase qui suscite le plus de cris lors des concerts joués dans la région. « Quand j’ai écouté ‘Homesick’ pour la première fois, c’était la première fois que j’écoutais un artiste capable de décrire avec précision ce que je ressentais », a déclaré Aris Sherwood, un jeune de 23 ans originaire de Rutland qui vit maintenant dans la région de Chicagoland. « Je ne m’en suis pas rendu compte avant de quitter le Vermont, mais c’est une culture complètement différente. »

« C’est tellement précis et valorisant de voir votre éducation peu glamour dans une petite ville représentée dans le courant dominant », ajoute Amanda Nielsen, une jeune femme de 26 ans d’Essex qui a depuis déménagé au Colorado. « Avant, j’étais un peu gêné d’être originaire d’un endroit aussi petit, rural et accidenté. Déménager m’a vraiment fait apprécier les qualités que je tenais pour acquises et maintenant, je suis très fier d’être originaire du Vermont. J’aime l’endroit où je vis maintenant, mais le Vermont me manque parfois beaucoup, et pouvoir écouter la musique de Noah me fait me sentir un peu plus près de chez moi.

En tant que personne ayant grandi là-bas, je ne peux pas décrire à quel point c’est bizarre quand quelque chose du Vermont qui n’est pas le feuillage devient viral. J’imagine que c’est un peu comme lorsque quelque chose comme cette chanson de Mountain Goats est devenue une tendance TikTok, à laquelle j’ai comparé à l’époque Ulysse étant soudainement le livre le plus vendu sur Amazon. Au niveau sociétal national, personne ne se soucie du Vermont parce que peu de gens y vivent. Notre plus grande ville, celle dont je viens, ne compte même pas 50 000 habitants. Nous avons un seul indicatif régional. Nous avons eu notre premier Target en 2020, un événement si monumental dans cette partie du pays. Kahan mentionne l’ouverture d’un de ces événements dans la chanson « New Perspective ».

Mais lorsque vous venez d’un endroit petit et sans importance pour le reste du monde, vous faites tout ce que vous pouvez pour que cela compte, même – ou plutôt surtout – lorsque vous déménagez. «Il y a de la magie à être originaire du Vermont», déclare Tara Valenski, une femme de 31 ans d’Essex Junction qui vit maintenant dans le New Jersey. «Ses chansons donnent l’impression de rentrer de l’université pendant les vacances d’hiver, en claquant un Switchback sur Three Needs. [author’s note: Switchback is one of those beers you can’t really find outside Vermont, and Three Needs is a bar in Burlington where I’m guaranteed to see at least three high school classmates]. C’est comme si je ne changeais jamais mon numéro de téléphone pour me débarrasser de mon indicatif régional 802 ; J’ai littéralement tatoué le Vermont sur moi, mais je ne reviendrai jamais en arrière. Il n’y a tout simplement pas d’opportunités, le coût de la vie est hors de contrôle et les opportunités d’emploi ne sont tout simplement pas là. Il exprime si bien ce sentiment.

Le Vermont, comme tout bel endroit qui dépend fortement du tourisme, est facile à romantiser lorsque vous le visitez, mais beaucoup plus difficile lorsque vous y vivez réellement. Personne n’aime les touristes (les Vermontois ont une haine particulière pour les « Massholes » et, bien sûr, les New-Yorkais) qui viennent pour les Instagram du feuillage et les petites villes pittoresques, de plus en plus chères pour les locaux, qui n’ont pas l’infrastructure nécessaire. pour gérer les foules et ont connu une aggravation des inondations en raison du changement climatique. Le Vermont a le deuxième taux de sans-abrisme par habitant le plus élevé du pays, avec 43 habitants sur 10 000 sans logement. Pendant ce temps, des TikToks de rêve montrant « l’itinéraire parfait du week-end avec les feuillages d’automne du Vermont » deviennent viraux chaque jour à cette période de l’année, touchant des personnes de plus en plus jeunes qui s’attendent à ce que l’État soit une sorte de Disneyland d’automne. « [Vermont] est définitivement en train de devenir une tendance », déclare Sherwood. « Et je veux que les gens sachent que, aussi beau soit-il, c’est toujours un État en fin de compte. Je viens de Rutland, la « capitale mondiale de l’héroïne », entre guillemets. Donc je ne vois pas comment vous pourriez écouter Noah Kahan et dire : « Je veux déménager dans le Vermont ». C’est comme si tu l’écoutais ?

« Les gens aiment l’esthétique du Vermont, mais pour chaque New-Yorkais qui souhaite s’installer à la campagne et ouvrir un bed and breakfast, il y a un col bleu du Vermont qui a vécu ici toute sa vie et qui est mis à prix », Fox Winters, un homme de 25 ans. -ans de Montpellier me l’a dit. À propos de Kahan, il dit : « Il s’intéresse à tout ce qui concerne la marchandisation de mon État d’origine et que je n’aime pas vraiment. En même temps, je connais tellement de gens qui le considèrent comme une source de fierté, et je ne peux pas vraiment leur en vouloir. Il fait de la musique qui correspond à peu près exactement à ce que la plupart des amateurs de plein air veulent entendre, et il est sacrément bon dans ce domaine.

Parce que je suis un méchant habitant de la Nouvelle-Angleterre, pour reprendre la description de Kahan, quand Saison des bâtons sorti l’année dernière, je l’ai trouvé un peu mièvre et fait sur mesure pour le groupe démographique flanelle-Nalgene-randonnée-chien que j’ai fermement rejeté à l’adolescence. Si c’était encore 2011, lorsque les critiques médiatiques et musicales étaient un peu plus méchantes, j’imagine qu’un écrivain de Pitchfork aurait comparé sa musique plus ancienne à la contrefaçon d’Ed Sheeran et ses nouveaux trucs à la contrefaçon de Hozier, en utilisant peut-être l’expression « (érable) sirupeux. de la musique pour les Blancs avec 25 autocollants sur leur voiture à hayon Subaru. Mais la culture pop est bien plus agréable maintenant, et autant que je sache, pas une seule personne n’a publié un mot négatif sur Kahan. La culture en a faim, semble-t-il ; «Vous voyez ses produits de tournée partout», me dit Cormac Stevens, un jeune de 25 ans de Burlington. Les animateurs du podcast Qui hebdomadaire ?, qui dévoile les carrières de célébrités dont vous n’avez peut-être pas encore entendu parler mais dont vous êtes probablement sur le point de le faire, a décrit son ascension au cours des derniers mois comme « un assaut complet contre la relativité ».

Mais comme je fais également partie de sa population privilégiée d’expatriés nostalgiques du Vermont, je ne suis pas à l’abri de l’attrait de la musique de Kahan, aussi écoeurante qu’elle puisse être. Lors d’un voyage vers le Vermont début octobre, au sommet du feuillage rouge-or qui fait notre renommée, le plus gros succès de Kahan du moment, « Dial Drunk », arrive et tout à coup je pleure, la maison où je me manque. et la famille qui a depuis déménagé. J’envoie un message à mes meilleurs amis du lycée et ils disent qu’ils connaissent ce sentiment, ils ont aussi pleuré à Noah Kahan. C’est le genre de musique qui me donne envie d’appeler ma sœur et de lui dire que si nous repartions tous, tu pourrais te présenter au conseil municipal et j’écrirais pour l’hebdomadaire alternatif local – c’est le genre d’endroit où il y a encore un alt-hebdomadaire. Mon fiancé, un snob du rock indépendant du sud de la Californie, est en train de se moquer de la fragilité de ce genre de genre ; il ne comprend pas, bien sûr, mais c’est alors que je comprends les hordes d’enfants sanglotant dans les champs tandis que Kahan gratte devant eux, représentation humaine de leur maison.

Dans 10 ans, quand ils repenseront à cette version plus jeune d’eux-mêmes, il est fort possible qu’ils se sentent un peu ringards à propos de tout cela, de la même manière que « stomp clap hey » est considéré comme un peu ringard maintenant. Mais plus probablement, ils le verront comme ils regardent leurs tatouages ​​« 802 », petits hommages à l’unique indicatif régional du Vermont, représentatifs d’une époque où ils quittaient la maison ou choisissaient de rester monumentaux et terrifiants. Ils sauront que le Vermont, la Nouvelle-Angleterre ou tout autre endroit pittoresque mais aussi déprimant ne peuvent pas être distillés dans un tatouage, une chanson, un artiste ou même un genre, mais de temps en temps. on a l’impression que c’est possible. « Les gens sur TikTok disent : ‘Il a littéralement écrit cette chanson pour moi' », dit Sherwood, « et je me dis : ‘Non, il a écrit cette chanson pour tous les habitants du Vermont.’ Il l’a écrit pour nous.

