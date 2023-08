Noah Gragson suspendu indéfiniment par le Legacy Motor Club pour publication sur les réseaux sociaux

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

BROOKLYN, Michigan – Le Legacy Motor Club a suspendu indéfiniment le pilote Noah Gragson pour une publication sur les réseaux sociaux, le remplaçant par Josh Berry pour la course NASCAR Cup Series ce week-end au Michigan International Speedway.

Gragson, une recrue qui a connu des difficultés cette année et qui est 33e au classement sans se classer parmi les 10 premiers, s’est excusé pour ses actions. Ni l’équipe ni NASCAR n’ont confirmé une raison ou un message spécifique.

« Je suis déçu de moi-même pour mon manque d’attention et d’actions sur les réseaux sociaux », a déclaré Gragson sur Twitter. « Je comprends la gravité de cette situation. J’aime et j’apprécie tout le monde.

« J’essaie de traiter tout le monde de la même manière, peu importe qui ils sont. J’ai foiré purement et simplement. »

Legacy Motor Club a annoncé le changement moins de 90 minutes avant l’entraînement samedi au Michigan.

« Nous avons pris la décision de suspendre Noah Gragson avec effet immédiat concernant ses actions qui ne représentent pas les valeurs de notre équipe », a déclaré l’équipe dans un communiqué.

Berry participe à plein temps à la série Xfinity, où il occupe la cinquième place du classement au volant de JR Motorsports. Plus tôt cette saison, il a été pilote de réserve pour Hendrick Motorsports et a participé à huit courses de Coupe avec un top cinq et trois top 10 remplaçant Chase Elliott (cinq courses) et Alex Bowman (trois courses) pendant leurs blessures.

Parce qu’il a déjà signé avec Stewart-Haas Racing, une équipe Ford, on ne s’attendait pas à ce qu’il soit un pilote de remplacement pour une équipe Chevrolet le reste de l’année. Mais Legacy passe de Chevrolet à Toyota après cette saison, et avec leur statut de « canard boiteux » avec Chevrolet, Berry a pu remplacer Gragson.

La durée de la suspension de Gragson n’a pas été annoncée.

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir le sport automobile, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages chez ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @bobpockrasset inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass.

