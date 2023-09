Noah Gragson réintégré par NASCAR après une suspension

Bob Pockrass FOX NASCAR Insider

NASCAR a annoncé mardi avoir réintégré le pilote Noah Gragson après avoir terminé un programme de formation de sensibilité.

Gragson a été suspendu indéfiniment le 5 août, une suspension qui a duré un peu plus de cinq semaines après que Gragson ait aimé une publication sur les réseaux sociaux insensible au racisme sur la mort de George Floyd.

Le processus de réintégration comprend la réalisation d’un programme mené par RISE, la Ross Initiative in Sports for Equality.

« Je tiens à exprimer ma sincère gratitude à NASCAR pour m’avoir réintégré », a déclaré Gragson dans un communiqué. « Au cours des dernières semaines, je me suis consacré à la croissance personnelle et à la réflexion, et je crois que je suis devenu une meilleure personne grâce à cela.

« Je n’aurais pas pu y parvenir sans le soutien de ma famille et de l’industrie NASCAR. »

Cinq jours après sa suspension par le Legacy Motor Club et NASCAR, Gragson et Legacy, 25 ans, ont accepté sa libération de l’équipe de Coupe. Il avait connu des difficultés lors de sa saison de rookie Cup et son statut professionnel était déjà remis en question puisqu’il était 33e au classement des pilotes avant sa suspension. L’équipe a utilisé une poignée de pilotes dans la voiture n°42 de la Coupe et a déjà nommé John Hunter Nemechek pour reprendre la voiture en 2024.

Gragson participera samedi à une course non-NASCAR, un événement de modèle super tardif de l’ASA Stars National Tour au Toledo (Ohio) Speedway. Il aurait pu courir cette course, qu’il ait été réintégré ou non par NASCAR.

Les projets NASCAR pour Gragson doivent encore être déterminés.

« Je suis désormais plus concentré et déterminé que jamais à représenter ma future équipe de la meilleure façon possible », a déclaré Gragson. « J’ai hâte de reprendre le volant et de concourir au plus haut niveau, en donnant le meilleur de moi-même sur et en dehors de la piste.

« Merci à tous ceux qui ont participé à ce voyage, et j’ai hâte de profiter au maximum de cette seconde chance. »

Bob Pockrass couvre NASCAR pour FOX Sports. Il a passé des décennies à couvrir les sports automobiles, y compris les 30 dernières Daytona 500, avec des passages à ESPN, Sporting News, le magazine NASCAR Scene et The (Daytona Beach) News-Journal. Suivez-le sur Twitter @bobpockrasset inscrivez-vous au Newsletter FOX Sports NASCAR avec Bob Pockrass.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Série de Coupe NASCAR Noah Gragson