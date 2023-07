Noah Gabriel présentera la série « Songs Illuminated » au Moonlight Theatre de St. Charles – Shaw Local

ST. CHARLES – Une série d’auteurs-compositeurs aux chandelles au Moonlight Theatre intitulée «Songs Illuminated» sera lancée à 18 h le 26 juillet à St. Charles, mettant en vedette le duo Echo et Ransom dans un format d’interview et de performance dirigé par l’auteur-compositeur de Fox Valley Noah Gabriel.

Plutôt qu’une soirée d’auteurs-compositeurs avec plusieurs artistes, ce qui laisse trop peu de temps pour se plonger dans le processus de chaque interprète, Gabriel a déclaré que « Songs Illuminated » a été inspiré par le programme d’Elvis Costello axé sur un artiste tout en proposant une conversation sur les chansons et l’histoire du musicien.

« Cela a aidé à combler les lacunes et à approfondir la musique », a déclaré Gabriel. « C’était l’étincelle initiale pour tout ça. »

Gabriel ajoutera une touche d’ambiance à la soirée en la mettant en scène dans un décor aux chandelles. Le théâtre a un mélange de tables et de rangées de sièges et propose des boissons et des rafraîchissements. gabriel (noahgabriel.com) a déclaré qu’il prévoyait d’en faire une offre mensuelle.

« (Candlelight) ajoutera à l’intimité de l’événement et créera une expérience plus unique pour le spectateur », a-t-il déclaré. « Tout cela est destiné aux vrais fans de musique qui veulent pénétrer à l’intérieur des chansons, et ne recherchent pas seulement les trucs habituels du groupe de couverture de fond qui peuvent flotter. »

La soirée débutera avec Gabriel jouant une de ses chansons, avant qu’il ne fasse venir l’artiste invité pour une introduction et l’interprétation d’une chanson ou deux.

Ils discutent ensuite de ces chansons, approfondissent leur histoire et expliquent comment les artistes se sont lancés dans la musique, a déclaré Gabriel.

Colleen Wild et Jason Benefield comprennent Echo et Ransom. En plus de leur travail en duo, chacun est connu pour ses propres projets.

« Leur duo devient très populaire », a déclaré Gabriel à propos des deux auteurs-compositeurs-interprètes. « Mon intention est de découvrir ce qui les a poussés à travailler ensemble… et comment fonctionnent leurs efforts de collaboration. »

Il décrit la musique d’Echo and Ransom comme Americana, avec des artistes ancrés dans le folk, le rock classique, le R&B et la musique soul, ajoutant: « Ils apportent beaucoup à la table. »

Gabriel sait de première main que l’écriture est parsemée d’allusions personnelles qui peuvent sembler anodines, mais « si vous regardez de plus près, vous découvrez qu’il y a un poids qui est porté par ces petites choses ».

L’un des objectifs de « Songs Illuminated » est de découvrir la profondeur de ces chansons.

La Fox Valley ne manque pas d’auteurs-compositeurs-interprètes, a déclaré Gabriel, ajoutant: «Nous regorgeons de talents exceptionnels et, espérons-le, cela contribuera à le mettre en lumière.

« Je sais que cela offrira une belle opportunité aux auteurs-compositeurs d’être entendus d’une manière qu’ils ne sont généralement pas entendus », a-t-il déclaré, reconnaissant que le public des musiciens s’attend souvent à ce qu’ils interprètent des reprises de succès populaires. « Nous sommes un juke-box de chair. Nous sommes là en arrière-plan pour nous assurer que cela ne devienne pas trop silencieux. Pouvoir s’asseoir et parler de vos chansons et être entendu pour ce qu’elles sont est une grande chose.

Il a déclaré qu’un autre avantage de réunir des artistes est de les laisser se soutenir mutuellement, de faire rebondir des chansons les unes sur les autres et de développer des relations créatives avec une scène artistique dynamique.

SI VOUS ALLEZ

QUOI: Début de la série « Songs Illuminated »

OÙ: Théâtre Moonlight, 7 S. Second Ave., Saint-Charles

QUAND: 18h le 26 juillet

COÛT: 5 $ pour l’admission générale

INFORMATION: moonlighttheatre.com