Noah Cyrus s’est excusé après avoir utilisé un terme offensant à caractère raciste pour défendre Harry Styles.

La chanteuse de 20 ans, qui est la sœur cadette de Miley, s’est prononcée après avoir riposté à l’éminent commentateur conservateur américain Candace Owens.

Owens avait critiqué l’ancien chanteur de One Direction après avoir posé sur la couverture de Vogue dans une robe de bal Gucci.

Au moment de la publication du magazine, Owens, qui est noir, a frappé Harry dans un tweet, écrivant: « Ramenez les hommes virils. »

Noah a ensuite partagé une photo d'Harry en robe sur son histoire Instagram et a déclaré qu'il la porte « mieux que n'importe laquelle de vos couches ** heauxz ».











Nappy est parfois utilisé pour décrire les cheveux afro-texturés et est largement considéré comme offensant pour les Noirs.

Noah s’est maintenant excusée d’avoir utilisé le terme, affirmant qu’elle ne connaissait pas l’historique de la formulation.

Elle a écrit: «Je suis mortifiée d’avoir utilisé un terme sans connaître le contexte et l’histoire, mais je le sais maintenant et je suis horrifiée et vraiment désolée.

«Je ne l’utiliserai plus jamais. Merci de m’avoir éduqué.

«Je ne voulais en aucun cas offenser qui que ce soit. Je suis tellement désolé.











Harry a déjà répondu à la controverse qui a éclaté depuis qu’il a été photographié dans la robe.

Il a posté une photo sur Instagram, posant dans un costume bleu poudre avec une taille cintrée et à volants tout en tenant une banane dans sa bouche.

Le chanteur a légendé le message: « Ramenez les hommes virils ».

