Plus tôt cette semaine, Harry s’est défendu contre les critiques de Candace sur son Vogue couverture. Le chanteur « Adore You » a repris l’expression et l’a utilisée comme légende pour son nouveau Variété photos, écriture, « Ramenez les hommes virils. »

Plusieurs célébrités l’ont soutenu, y compris Tan France, Olivia Wilde, Jameela Jamil et étonnamment Logan Paul, qui a dit: « Qu’est-ce que » viril « pour vous? Qu’est-ce que cela signifie? Est-ce que viril est à l’aise dans sa peau et à l’aise avec qui vous êtes, quel que soit ce que vous portez? »

Zach Braff »intervint en disant:« Toute notre vie, les garçons et les hommes, on dit que nous devons être virils. La vie est courte. Soyez ce que vous voulez être.

Et, naturellement, la mère d’Harry l’a « absolument » soutenu et convient que les gens devraient pouvoir porter ce qu’ils veulent. « Je pense que j’ai peut-être quelque chose à voir avec ça, » sa mère Anne Twist a déclaré l’émission de jour britannique Lorraine. «J’ai toujours été un grand fan de faire des déguisements avec eux quand ils étaient plus petits, ce qui [Gemma] détesté, mais Harry l’a toujours embrassé. «

Harry et Noah sont tous deux nominés aux Grammy Awards 2021. Consultez la liste complète des nominés.