Noah Cyrus débarque à la Fashion Week de Paris avec un nouveau look audacieux

Noah Cyrus a fait une rare apparition publique à la Fashion Week de Paris, où elle a arboré un nouveau look audacieux.

La chanteuse américaine de 24 ans, sœur cadette de Miley Cyrus, a assisté jeudi au défilé Stéphane Rolland printemps-été 2024, vêtue d’une robe marron transparente façon cape.

Noah arborait également des sourcils décolorés lors de l’événement et avait un look complètement différent de ses premières années aux yeux du public, notamment dans l’émission Disney Channel de sa sœur. Hannah Montana tout au long des années 2000.

Noah a joué dans plusieurs épisodes de Hannah Montana enfant entre 2006 et 2010, avant de démarrer sa carrière musicale à l’adolescence en 2016 avec la sortie de Fais-moi pleurer).

Son premier album La partie la plus difficile est sorti en 2022 et elle a décroché son premier Grammy pour le meilleur nouvel artiste lors de la 63e cérémonie annuelle des Grammy Awards.

Noah a fait profil bas récemment après avoir fait la une des journaux pour avoir publiquement critiqué Miley, alimentant encore davantage les rumeurs d’une querelle au sein de la célèbre famille.

Noah a semblé qualifier Miley de irrespectueuse dans la section commentaires d’une interview en podcast qui a refait surface sur TikTok en octobre.

Le clip en question montrait Miley, 31 ans, discutant avec le podcasteur controversé Joe Rogan de ses frères et sœurs sur L’expérience Joe Rogan en septembre 2020.

Rogan a demandé à l’ancienne star de Disney Channel si l’expérience de Noah grandissant dans son ombre l’avait dissuadée de poursuivre une carrière à Hollywood.

“Soit vous allez dans un sens, soit dans l’autre”, dit le Fleurs » a répondu la chanteuse, notant que son jeune frère « veut » une vie sous les projecteurs.

“Elle a sorti un disque que j’adore intitulé La fin de tout … et c’est l’EP le plus déprimant que vous ayez jamais écouté », a poursuivi Miley.

« Elle a 20 ans. Elle est emo. C’est une enfant emo.

Noah a écrit dans la section commentaires en octobre, « le manque de respect dans cette vidéo… »

Noah est le plus jeune enfant de Billy Ray Cyrus, 62 ans, et de Tish Cyrus, 56 ans. Ils partagent également Miley, Brandi, 36 ans, et Trace, 34 ans. [who Billy Ray adopted from Tish’s previous relationship] et Braison, 29 ans.

Peu de temps après que Tish ait demandé le divorce Coeur de breaky Achy chanteuse en 2022, il a été rapporté que Miley et Billy Ray s’étaient séparés à la suite de la séparation de ses parents.

Billy Ray a épousé la chanteuse australienne Firerose en octobre de l’année dernière, où il semble qu’aucun de ses enfants n’était présent.

Tish, pour sa part, a épousé l’acteur australien Dominic Purcell, de Évasion de prison renommée, lors d’un mariage familial à Malibu en août.

Miley a été demoiselle d’honneur lors de la cérémonie, à laquelle ont également assisté Brandi et Trace.

Braison et Noah n’étaient pas aux noces de leur mère et ont alors publié des photos sur Instagram alors qu’ils traînaient ensemble à Los Angeles pendant que le mariage avait lieu.

Les frères et sœurs ont également été photographiés par des paparazzi visitant un Walmart le jour du mariage, où Noah a notamment été vu portant un t-shirt Billy Ray.