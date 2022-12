Noah Centineo se souvient de ses premiers rôles d’acteur et de sa renommée instantanée après “To All The Boys I’ve Loved Before”

Noah Centineo a connu une renommée immédiate après le film de 2018 “À tous les garçons que j’ai aimés auparavant”, mais il a eu du mal à réserver des rôles à ses débuts.

La l’acteur a parlé avec People d’être un jeune acteur à Hollywood et de ses nouveaux rôles.

“Je payais ma cotisation, je rencontrais des directeurs de casting et je baissais la tête, mais je ne réservais pas”, a déclaré Centineo au point de vente.

L’acteur a évoqué les luttes qu’il a dû affronter avec la drogue et l’alcool à cette époque de sa vie.

“C’était facile de se laisser prendre par la scène”, a déclaré Centineo.

L’un des premiers rôles de Centineo était de jouer Dallas dans une poignée d’épisodes de l’émission “Austin & Ally” de Disney Channel avec Ross Lynch et Laura Marano. En 2015, il a remplacé Jake T. Austin pour jouer Jésus sur “The Fosters”. Après avoir commencé son rôle dans cette émission, il a commencé à changer ses habitudes.

“L’argent a commencé à rentrer, et j’étais avec des gens qui avaient beaucoup plus de responsabilités, qui prenaient le métier plus au sérieux que mon ancien réseau de personnes”, dit-il. “L’ancien style de vie n’était tout simplement plus pour moi, alors je m’en suis détourné.”

En 2018, Centineo décroche le rôle de l’idole Peter dans “À tous les garçons que j’ai aimés avant” avec Lana Condor, ce qui lance la carrière du jeune acteur.

“Pouvoir faire partie de quelque chose d’aussi percutant, c’était rare”, a déclaré Centineo à propos du film. “J’ai eu tellement de chance que le monde l’aime aussi. C’était une expérience vraiment spéciale”, a-t-il déclaré au point de vente. Centineo a joué Peter dans la suite du film 2020, “To All the Boys: PS I Still Love You” et le film 2021 “To All the Boys: Always and Forever”.

Après avoir fait partie des trois comédies romantiques, Centineo est entré dans une nouvelle phase de sa carrière, qui comprend l’ajout de plus de films d’action à son CV. Il était dans le film “Black Adam” de 2022 avec Dwayne Johnson et joue un avocat dans la prochaine série Netflix “The Recruit”.