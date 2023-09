Noah Carpenter, le premier chirurgien inuvialuk du Canada, est décédé

Le Dr Noah Carpenter a souvent déjoué les attentes.

Dans un reportage diffusé à la télévision CBC en 1983, Carpenter — un Inuvialuk originaire de Sachs Harbour, dans les Territoires du Nord-Ouest — a parlé de son arrivée à Winnipeg des années auparavant, alors qu’il était un jeune étudiant du Nord inscrit à l’Université du Manitoba.

« Ils ont organisé une fête de bienvenue », se souvient-il avec amusement de ce qui l’a accueilli.

« Ils attendaient quelqu’un avec des cheveux noirs et des traits orientaux, vêtu d’une grande parka en fourrure et portant une grosse lance. Et cela a dû être une grande déception qu’ils n’aient pas trouvé cela. »

On se souvient de Carpenter, décédé ce mois-ci, pour sa vie de travail acharné et de détermination, ses réalisations en tant que chirurgien qualifié et l’inspiration qu’il a donnée à de nombreux compatriotes du Nord.

« Il a toujours été au top de sa forme, à tous points de vue », a déclaré son frère, Joey Carpenter, à Sachs Harbour. « Il a toujours été quelqu’un à admirer. »

Noah Carpenter a fréquenté un pensionnat à Aklavik dans les années 1960 avant de déménager à Inuvik pour ses études secondaires, puis plus tard à l’Université du Manitoba pour étudier la chimie. Le profil télévisé de 1983 indiquait que son objectif initial était de devenir professeur de sciences au secondaire, mais quelque part en cours de route, il a décidé de s’orienter vers des études de médecine. En 1971, il était considéré comme le premier médecin inuit au Canada.

Mais son éducation et sa formation ne s’arrêtent pas là. Il étudierait ensuite la chirurgie et irait à l’école en Écosse pour se spécialiser en chirurgie thoracique.

« Vous savez, il y a 50 ans, vous ne pouviez imaginer que quiconque d’entre nous devienne médecin. Vous savez, les temps étaient différents et c’était une aspiration dont la plupart d’entre nous ne pouvaient même pas rêver », a déclaré son frère Joey.

Noah décrira plus tard comment son père, Fred Carpenter – un trappeur prospère dans le Nord – s’attendait à ce que Noah suive ses traces dans ce qui était alors encore une entreprise en plein essor dans le Nord. Fred ne comprenait pas pourquoi son fils deviendrait médecin à la place, se souvient Noah.

Un jeune Noah Carpenter à bord du bateau de traite des fourrures de son père Fred Carpenter, le North Star of Herschel Island. (Société régionale inuvialuite)

« Au fil des années, je pense qu’il a commencé à comprendre que j’avais peut-être fait le bon choix », a déclaré Noah en 1983. « En fait, il est assez fier que je sois médecin. »

Dans ce profil, Noah réfléchirait davantage à sa décision de se tracer une voie différente et aux compromis que cela exigeait. Il a parlé sans ambages de « capitulation » face à un système qui est souvent en contradiction avec la culture et les traditions du Nord.

« Vous ne pouvez pas espérer consacrer beaucoup de temps à la chasse et à la pêche et à l’entretien des anciens modes de vie, et espérer devenir un chirurgien thoracique de premier ordre », a-t-il déclaré.

« On parle toujours de percer et de battre le système. Eh bien, vous savez, le système n’est pas là pour vous battre. Je pense que vous devez simplement l’accepter. Vous y rendre. Et de cette façon, vous réussirez. Vous avez pour y travailler, il faut faire ses études, on ne peut pas le faire sans enthousiasme. »

REGARDER : CBC a présenté Noah Carpenter dans une série en deux parties en 1983 :

À partir de 1983 : le chirurgien inuvialuit Noah Carpenter apparaît dans Focus North – Partie I En 1983, le Dr Noah Carpenter, qui est devenu le premier médecin inuvialuit en 1971, est apparu à l’émission Focus North pour parler de sa carrière et des raisons pour lesquelles il n’a jamais travaillé dans le Nord. L’animatrice Marie Wilson présente le segment. À partir de 1983 : le chirurgien inuvialuit Noah Carpenter apparaît dans Focus North – Partie II Le Dr Noah Carpenter est devenu le premier médecin inuvialuit en 1971. Dans la deuxième partie de ce segment Focus Nord de 1983, il raconte comment l’éducation a changé sa vie, mais l’a conduit vers le sud. « L’une des tragédies concernant le Nord et moi… c’est qu’après avoir essayé pendant si longtemps, cela n’a pas fonctionné. »

‘Une inspiration’

En 1995, le Dr Carpenter a reçu un prix Indspire pour ses nombreuses réalisations révolutionnaires en tant que « seul chirurgien spécialiste inuvialuit à émerger des Territoires du Nord-Ouest ».

« Il a été une source d’inspiration pour de nombreux habitants du Nord et il revient là-bas pour parler aux jeunes, les motivant à comprendre l’importance de faire des études supérieures », peut-on lire sur le site Internet d’Indspire.

Noah Carpenter connaîtra une longue carrière de chirurgien à Comox, en Colombie-Britannique, puis à Brandon, au Manitoba, mais il a toujours maintenu ses liens avec le Nord. Sa dernière visite à Inuvik remonte à 2019, pour une réunion d’école secondaire.

Il aurait aimé travailler dans le Nord, avait-il déclaré en 1983, mais il a expliqué qu’il n’en avait jamais eu l’occasion.

« Je ne sais pas ce qu’il y a entre le Nord et moi. C’est certainement quelque chose que je voulais faire », a-t-il déclaré. « Le fait que je n’y travaille pas restera toujours un mystère. »

La Société régionale inuvialuit (IRC) a rendu hommage cette semaine à Carpenter, soulignant son « grand succès et sa forte détermination », et le qualifiant d’inspiration.

« Nous sommes fiers des bénéficiaires qui ont depuis poursuivi leurs études dans les domaines de la médecine et des sciences, comme Noah Carpenter, qui se consacrent à terminer leurs études supérieures et à montrer aux Inuvialuit ce que nous pouvons accomplir dans nos vies et nos carrières », a déclaré Duane Ningaqsiq, président-directeur général de l’IRC. Smith, dans un communiqué.

S’adressant à CBC News cette semaine, Joey Carpenter a déclaré qu’il était toujours en train d’absorber la nouvelle de la mort de son frère.

« Il était toujours du bon côté en tout… Nous l’admirions », a déclaré Joey.

« Ça va me prendre un moment, tu sais, pour y réfléchir. Cela ne m’a encore jamais vraiment frappé. »