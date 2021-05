Noah Brown du peuple de l’Alaska Bush et sa femme enceinte Rhain révèlent qu’ils ont quitté les terres de leur famille après un incendie dévastateur

Noah Brown du peuple ALASKAN Bush et sa femme enceinte Rhain ont révélé qu’ils avaient quitté les terres de la famille après l’incendie dévastateur qui a détruit toutes leurs maisons.

La famille Brown a dû tout reconstruire avant de perdre le patriarche de la famille dans une crise fatale.

Noah Brown et sa femme Rhain vivent dans une maison de location après avoir tout perdu dans le feu[/caption]

L’année dernière, la propriété Brown a été détruite dans un incendie massif[/caption]

À l’automne, la famille Brown a révélé qu’elle avait tout perdu lors d’un incendie massif qui a détruit leur propriété, qui s’étendait sur des hectares.

Suite à l’incendie, Noah et sa femme ont décidé de faire leurs valises et de quitter la ferme alors qu’ils s’apprêtaient à recevoir leur deuxième enfant ensemble.

Noé, le plus jeune des frères et sœurs Brown, a révélé dimanche soir sur les réseaux sociaux: «Remettre les pendules à l’heure afin que tout le monde puisse arrêter de demander et de spéculer.

«La montagne est à la maison, North Star Ranch est à la maison, la seule raison pour laquelle nous ne sommes pas sur la montagne en ce moment, c’est parce que Rhain et moi avons tout perdu dans l’incendie de la montagne Palmer; nous sommes donc dans une maison louée jusqu’à ce que nous puissions reconstruire ce que nous avons perdu.

«Nous ne voulons pas de dons ou de documents, nous nous occupons de tout nous-mêmes, mais nous apprécions vraiment les vœux et les prières, merci.»

Ils ont partagé les nouvelles sur les réseaux sociaux[/caption]

Noah et Rhain attendent leur deuxième enfant ensemble[/caption]

Ils ont fils Elie, 2[/caption]

Il y a juste une semaine, Noah et Rhain ont révélé qu’ils attendaient leur deuxième enfant ensemble avec un doux poème.

Le fier père de l’un d’eux a écrit dans un message: «Les roses sont rouges, les violettes sont bleues, Rhain est enceinte et j’adorerai aussi ce bébé.»

Noah et Rhain ont précédemment accueilli leur petit garçon Elijah en février 2019.

Il a partagé la photo peu de temps après que la famille de trois personnes ait été dévastée à la suite de l’incendie de Palmer. brûlé sur 17 735 acres dans l’État de Washington, y compris la propriété de 1,6 million de dollars et 436 acres du patriarche Billy Brown.

Le spectacle a roulé des clips de l’incendie dévastateur[/caption]

Noah a également subi la perte de son père, Billy[/caption]

La tragédie a continué à avoir un impact sur la famille lorsque Gamelle décédé à l’âge de 68 ans après avoir subi une crise en février.

Gamelle et femme Suis-je, 57, filles partagées Pluie et Snowbird et fils Ours, Mat, Joshua Bam Bam et Noé.

En février, The Sun a rapporté en exclusivité que Billy est décédé des suites d’une crise les médecins ont tenté de le sauver avec la RCR et ont appelé un hélicoptère d’urgence.

Un bureau du shérif de Washington a confirmé au Sun qu’un appel avait été passé à 16 h 03, déclarant: «Le service médical a demandé un hélicoptère. Il ne semble pas qu’il ait été transporté à l’hôpital par un médecin. Il est décédé à la maison.





Le shérif a ajouté que les médecins ont «tenté la RCR» sur le patriarche.

Il a poursuivi: «Des médecins et des pompiers étaient sur les lieux une heure et demie avant que le bureau du shérif ne soit appelé. Nous répondons à tous les décès. À ce stade, rien de suspect ou de criminel. »

Dans un clip de Peuple de Bush d’Alaska, Noé pleura en se souvenant de son défunt père, en disant: « La chose dont je me souviendrai le plus à propos de papa était son rêve. »

Noah a fondu en larmes en se souvenant de son défunt père dans la série[/caption]