Noah Battle prend les commandes avec 146 verges, 3 touchés, Downers North surpasse Hoffman Estates – Shaw Local

HOFFMAN ESTATES – Samedi après-midi, l’équipe de football de Hoffman Estates a fait un voyage dans le temps. En raison d’un problème d’alimentation avec la moitié de ses éclairages de terrain vendredi soir, son ouverture de saison avec Downers Grove North a été reportée à samedi après-midi.

C’était un endroit familier pour le programme de gril des Hawks car il avait joué dans ce créneau horaire pendant ses 29 premières saisons d’existence. Les lumières ne sont pas arrivées au Garber Stadium avant la campagne de 2004.

Le jeu a repris avec la première possession du ballon par les Troyens, derrière l’équipe locale 6-0 à 9:20 du premier quart-temps.

Malheureusement pour Hoffman Estates, il aurait préféré laisser ce score au tableau dès vendredi soir. Downers Grove North est revenu complètement chargé et prêt à l’action alors qu’il mélangeait une concoction réussie de course et de passe pour remporter une victoire dominante 36-13.

“Beaucoup de gens doutaient de nous dans ce match”, a déclaré Noah Battle, le demi-arrière junior des Trojans. «La majorité avait Hoffman gagnant ce match. Cela nous a donc mis une puce sur les épaules et maintenant nous avons cette puce tout au long de la saison.

Grâce à Battle (16 courses, 146 verges, 3 touchés), Downers North (1-0) a pu prendre le contrôle du match avec cette série d’ouverture. Battle a parcouru 61 verges lors de son quatrième jeu de mêlée pour égaliser le match à 6-6 avec 7:31 à faire dans le premier.

Après avoir procuré un chiffre d’affaires Hoffman qui a placé les visiteurs au Hoffman 25, Battle a marqué à deux mètres pour en faire une avance de 13-6 Trojan avec 4:37 à faire dans la première strophe.

Après la deuxième connexion marquante pour les Hawks entre QB Aiden Cyr et WR Stephon Sellers (87 verges) a égalisé les choses à 13, une frappe de 23 verges du North QB Sam Reichert à Ethan Thulin a donné l’avantage aux Trojans pour rester à 20-13 avec 5:09 restant jusqu’à la mi-temps.

Battle a ensuite ajouté son troisième TD à 9 mètres avec 55 ticks restants dans la mi-temps pour étendre l’avantage DGN à 27-13 à la pause.

Le tournant du match est survenu après qu’une paire de clichés échappés des Troyens ait donné à Hoffman le ballon au DGN 15 pour leur première possession de la seconde mi-temps. Mais grâce à la défense du Nord, il a réussi à repousser la chance de marquer du Hawk car il ne pouvait pas déplacer le ballon plus loin que les 10 des Trojans. Downers a réussi une paire de passes dans la zone des buts par Cyr (17-22 pour 207 verges) pour réprimer la menace – Hoffman est le dernier de l’après-midi.

Un panier de 39 verges de Sean Ryniec et un QB de 1 verge par Reichert dans le troisième ont clôturé le score de la journée. DGN avait battu les Hawks 290-225 en attaque totale à la fin du match.

“Super fiers de nos enfants”, a déclaré l’entraîneur de Downers North, Joe Horeni. “Pour pouvoir répondre à l’adversité qu’ils ont eue hier soir avec les lumières, c’était un très bon travail d’équipe. (Il y a) certaines choses que nous pouvons nettoyer, mais (je suis) vraiment, vraiment fier de nos efforts.

[ https://urldefense.com/v3/__https://football.dailyherald.com/sports/20220827/downers-grove-north-dominates-hoffman-estates/__;!!M4vhdRTxuY8!1dln9e5oRDZ8k49hs_p4cSnX1o23U3aP_pMamS2O55jBBHCCZXmd3OQlRbICC8hZu5QLKN6qAotzyFiLTxo$ ]https://football.dailyherald.com/sports/20220827/downers-grove-north-dominates-hoffman-estates/