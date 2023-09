Noah Battle et Downers Grove North mettent fin à la sécheresse contre Glenbard West – de manière considérable – Shaw Local

GLEN ELLYN – Noah Battle et Downers Grove North ont failli briser la sécheresse du programme contre Glenbard West au cours des deux dernières années.

Les Troyens ont mis fin à cette séquence de 16 défaites consécutives samedi – de manière catégorique.

[ Photos: Downers Grove North vs. Glenbard West football ]

Battle, un joueur universitaire de troisième année, a totalisé 198 verges et trois touchés. La défense des Trojans a forcé trois revirements et a blanchi les Hilltoppers jusqu’au quatrième quart, et Downers Grove North a remporté une victoire 31-7 à Duchon Field – sa première victoire contre Glenbard West depuis 2006.

« Nous y avons pensé toute la semaine », a déclaré Battle. « Nous savions que nous avions une chance de venir ici et de les battre. Et nous l’avons fait avec style.

Battle a interrompu de longues passes de touché de 44 et 67 yards en seconde période pour ouvrir l’avance de 10-0 des Trojans à la mi-temps. Le deuxième, lors de sa 30e et dernière course officielle de la journée, a donné à Downers Grove North (3-0, 1-0 West Suburban Silver) une avance de 24-0 avec 5:32 à jouer.

Le retour d’interception de 20 verges de Jameson Ordway pour un touché sur la possession ultérieure de Glenbard West a complété le score des Trojans.

«J’ai l’impression qu’ils [the Glenbard West defense] j’étais fatigué vers la fin. Ils commençaient à ralentir et à perdre cet espoir », a déclaré Battle. «C’est ma troisième année contre ces mecs, donc j’y étais habitué. Je dois préparer mon corps la semaine avant la compétition.

Noah Battle (20) de Downers Grove North célèbre sa longue course de touché avec son coéquipier Oliver Thulin lors d’un match contre Glenbard West le 9 septembre 2023 à la Glenbard West High School de Glen Ellyn. Jon Cunningham pour Shaw Local News Network (Jon Cunningham pour Shaw Local Ne)

Battle, qui joue également en défense et quitte rarement le terrain, réalise d’énormes chiffres sur la jeune saison. Le senior sournois mais physique de 5 pieds 11 pouces et 200 livres s’est précipité pour neuf touchés en trois matchs, a dépassé les 100 verges lors des deux derniers et a réussi 146 de ses 198 verges en seconde période samedi.

L’entraîneur de Downers Grove North, Joe Horeni, espère que cette dernière victoire révélatrice ouvrira les yeux sur Battle.

« Noah Battle est certainement un joueur spécial », a déclaré Horeni. « J’aurais aimé que davantage d’universités le remarquent parce qu’il fait la différence – et il peut l’être à n’importe quel niveau. Les gens entrent dans notre immeuble, ils disent qu’il est plus grand qu’ils ne le pensaient.

« C’est bizarre, avec le portail de transfert il n’y a qu’un seul ballon. Je ne sais pas si les écoles Power 5 ou MAC disent qu’elles vont chercher un enfant ailleurs, c’est un rebond Power 5. Il a un intérêt D2. Je pense qu’aujourd’hui, je l’espère, cela aidera.

La course TD de 2 verges de Battle avec 1:22 à jouer au deuxième quart a donné aux Trojans une avance de 10-0 à la mi-temps. Le jeu clé de l’entraînement a été une mêlée de 3 verges par le quart-arrière de Downers Grove North Owen Lansu aux quatrième et deuxième.

Lansu, un étudiant de deuxième année très vanté, a réussi 9 passes sur 16 pour 96 verges à son troisième départ universitaire.

« Vous ne pensez pas qu’il est en deuxième année », a déclaré Horeni. « Il prend les décisions qui sont les meilleures pour l’équipe. Il est tellement intelligent et posé – c’est comme s’il avait commencé depuis deux ou trois ans. C’est un autre processus d’apprentissage pour grandir dans un jeu et une atmosphère comme celle-ci.

Jameson Ordway (3) de Downers Grove North et une foule de ses coéquipiers travaillent ensemble pour arrêter Ben Cesario de Glenbard West lors d’un quatrième jeu et d’un but lors d’un match le 9 septembre 2023 à l’école secondaire Glenbard West de Glen Ellyn. Jon Cunningham pour Shaw Local News Network (Jon Cunningham pour Shaw Local Ne)

Glenbard West (1-2, 0-1), dont l’offensive n’avait pas marqué de point en deux matchs, a réalisé deux revirements sur des downs en première mi-temps sur le territoire de Downers Grove North.

Au deuxième, les Troyens ont marqué un quatrième but depuis la ligne des 1 yards.

« Cela donne le ton à la défense de faire des arrêts comme celui-là », a déclaré Owen Thulin de Downers Grove North. « En réalité, il s’agit simplement d’être physique. C’est l’équipe la plus physique de la West Suburban Conference et nous avons dû l’égaler pour les battre.

Charlie Cruse a eu l’autre interception de Downers Grove North et Jake Gregorio a récupéré un échappé.

Excluant les 11 premiers quarts-temps de la saison, l’offensive de Glenbard West a finalement été inscrite au tableau avec la course de 13 verges de Teyion Oriental avec 3:57 à jouer.

Les Hilltoppers, en perdant leur deuxième match consécutif, sont battus.

Le remarquable porteur de ballon Julius Ellens, blessé au deuxième quart-temps contre Marist lors de la première semaine, n’a plus joué depuis. Son jeune frère Mason Ellens, dont le coup d’envoi de 94 yards contre Marist était le seul point de l’équipe avant samedi, n’a pas non plus joué.

L’entraîneur de Glenbard West, Chad Hetlet, a déclaré que les Hilltoppers avaient neuf partants, dont deux perdus pour l’année contre Marist et sept gars blessés au cours de la semaine 2.

« Nous essayons juste de comprendre les choses », a déclaré Hetlet. «Mais ce n’est pas pour cela que les Downers nous ont battus. Les Downers nous ont battus parce qu’ils ont mieux joué que nous aujourd’hui. Les blessures n’y étaient pour rien.

« Nous avons raté pas mal de plaquages ​​en défense. La défense a extrêmement bien joué les deux premières semaines contre deux programmes puissants, puis nous n’avons pas bien taclé. Noah Battle a extrêmement bien joué en dirigeant le football. Cela se résumait à ce que nous manquions des plaquages.

Battle pensait qu’une victoire comme celle-ci ferait croire aux chevaux de Troie, et pas seulement dans les couloirs de Downers Grove North.

« Cela va ouvrir les yeux de tout le monde, pas seulement de l’école », a déclaré Battle. « L’État va s’intéresser à nous. Nous sommes sur leur radar.