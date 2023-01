NOAA: Ian, la sécheresse a suralimenté les conditions météorologiques extrêmes aux États-Unis en 2022

DENVER (AP) – Des catastrophes météorologiques coûteuses ont continué à pleuvoir sur l’Amérique l’année dernière, frappant le pays avec 18 extrêmes climatiques qui ont causé au moins 1 milliard de dollars de dégâts chacun, totalisant plus de 165 milliards de dollars, ont calculé mardi les climatologues fédéraux.

Même si 2022 n’a pas été proche d’une chaleur record pour les États-Unis, ce fut la troisième année la plus folle à l’échelle nationale à la fois en nombre d’extrêmes qui ont coûté 1 milliard de dollars et en dommages globaux causés par ces catastrophes météorologiques, a déclaré la National Oceanic and Atmospheric Administration dans un rapport publié à la conférence de l’American Meteorological Society.

Le montant, le coût et le nombre de morts des catastrophes météorologiques d’un milliard de dollars constituent une mesure clé, ajustée en fonction de l’inflation, que la NOAA utilise pour voir à quel point le changement climatique d’origine humaine s’aggrave. Ils ont fait au moins 474 morts.

L’ouragan Ian, la sécheresse la plus coûteuse depuis une décennie et une tempête hivernale avant Noël ont poussé les dégâts de l’année dernière au plus haut depuis 2017. Les seules années les plus chères ont été 2017 – lorsque les ouragans Harvey, Irma et Maria ont frappé – et la désastreuse 2005 lorsque de nombreux ouragans , titré par Katrina, a frappé le Sud-Est, ont déclaré les météorologues fédéraux. Les seules années les plus occupées pour les catastrophes d’un milliard de dollars ont été 2020 et 2021.

Ian a été le troisième ouragan américain le plus coûteux jamais enregistré avec 112,9 milliards de dollars de dégâts, suivis de 22,2 milliards de dollars de dégâts causés par une sécheresse dans l’ouest et le Midwest qui a interrompu le trafic de barges sur le fleuve Mississippi, ont déclaré des responsables. Le total de 165 milliards de dollars pour 2022 n’inclut même pas encore le total de la tempête hivernale d’il y a trois semaines, ce qui pourrait le porter à près de 170 milliards de dollars, ont déclaré des responsables.

“Le changement climatique amplifie bon nombre de ces extrêmes qui peuvent conduire à des catastrophes d’un milliard de dollars”, a déclaré le climatologue et économiste appliqué de la NOAA Adam Smith, qui calcule les catastrophes, les mettant à jour pour tenir compte de l’inflation. Il a déclaré que de plus en plus de personnes construisaient également dans des conditions dangereuses, le long de côtes et de rivières coûteuses, et que le manque de normes de construction strictes était également un problème. Avec une bonne partie du développement en bord de mer, l’inflation immobilière pourrait être un petit facteur localisé, a-t-il déclaré.

« Les États-Unis connaissent certains des extrêmes météorologiques et climatiques les plus diversifiés et les plus intenses que vous verrez dans de nombreuses régions du monde. Et nous avons une grande population qui est vulnérable à ces extrêmes », a déclaré Smith à l’Associated Press. “Donc c’est vraiment un déséquilibre en ce moment.”

Le changement climatique est un facteur difficile à ignorer dans les extrêmes, de la chaleur mortelle aux sécheresses et aux inondations, ont déclaré Smith et d’autres responsables.

“Le risque d’événements extrêmes augmente et ils affectent tous les coins du monde”, a déclaré Sarah Kapnick, scientifique en chef de la NOAA.

Le problème est particulièrement grave lorsqu’il s’agit de chaleur dangereuse, a déclaré la climatologue de la NOAA Stephanie Herring, qui édite une étude annuelle dans le Bulletin de l’American Meteorological Society qui calcule dans quelle mesure les conditions météorologiques extrêmes des dernières années ont été aggravées par le changement climatique.

“La recherche montre que ces épisodes de chaleur extrême sont également susceptibles de devenir la nouvelle norme”, a déclaré Herring lors de la conférence météorologique.

Il y a eu une augmentation spectaculaire de la taille et du nombre d’extrêmes super coûteux aux États-Unis depuis environ 2016, a déclaré Smith. Au cours des sept dernières années, 121 catastrophes météorologiques différentes d’un milliard de dollars ont causé plus de 1 000 milliards de dollars de dégâts et tué plus de 5 000 personnes.

Ces années éclipsent ce qui s’est passé dans les années 1980, 1990 ou 2000. Par exemple, au cours de toute la décennie des années 1990, il y a eu 55 catastrophes différentes d’un milliard de dollars qui ont coûté 313 milliards de dollars au total et fait 3 062 morts.

“Il ne s’agit pas d’un seul, mais de nombreux types d’extrêmes différents dans une grande partie du pays”, a déclaré Smith. “Si les extrêmes étaient sur une carte de bingo, nous avons presque rempli la carte au cours des dernières années.”

En 2022, il y a eu neuf tempêtes non tropicales d’un milliard de dollars, dont un derecho, trois ouragans, deux épidémies de tornades, une inondation, une tempête hivernale, une méga-sécheresse et des incendies de forêt coûteux. Le seul type général de catastrophe météorologique manquante était un gel glacial qui cause 1 milliard de dollars ou plus de dommages aux cultures, a déclaré Smith. Et le mois dernier, la Floride s’en est approchée, mais l’a raté d’un degré ou deux et quelques mesures préventives de la part des agriculteurs, a-t-il déclaré.

Cela a empêché le gel d’être l’une des deux “doublures argentées” dans les extrêmes de 2022, a déclaré Smith. L’autre était que la saison des incendies de forêt, bien que coûtant toujours bien plus d’un milliard de dollars, n’était pas aussi grave que les années précédentes, sauf au Nouveau-Mexique et au Texas, a-t-il déclaré.

Au cours des 11 premiers mois de 2022, la Californie traversait sa deuxième année la plus sèche jamais enregistrée, mais les arrosages d’une rivière atmosphérique qui ont commencé en décembre l’ont transformée en seulement la neuvième année la plus sèche jamais enregistrée pour la Californie, a déclaré Karin Gleason, responsable de la surveillance du climat à la NOAA. .

Avec une troisième année consécutive de La Nina refroidissant le Pacifique oriental, ce qui a tendance à modifier les conditions météorologiques à travers le monde et à modérer le réchauffement climatique, 2022 n’a été que la 18e année la plus chaude des records américains, a déclaré Gleason.

“Ce fut une année chaude certainement au-dessus de la moyenne pour la plupart du pays, mais rien d’extraordinaire”, a déclaré Gleason. La température moyenne du pays était de 53,4 degrés (11,9 degrés Celsius), soit 1,4 degré (0,8 degré) de plus que la moyenne du 20e siècle.

L’année a été de 1,5 pouces (3,8 centimètres) en dessous de la normale pour la pluie et la neige, la 27e plus sèche sur 128 ans, a déclaré Gleason.

La NOAA et la NASA annonceront jeudi à quel point le globe était chaud pour 2022, ce qui ne sera pas un record mais probablement parmi les sept années les plus chaudes. Le groupe européen de surveillance du climat Copernicus a publié ses calculs mardi, affirmant que 2022 était la cinquième plus chaude au monde et la deuxième en Europe.

Les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis – qui piègent la chaleur pour provoquer le réchauffement climatique – ont augmenté de 1,3% en 2022, selon un rapport publié mardi par le Rhodium Group, un groupe de réflexion. C’est moins que la croissance économique. L’augmentation des émissions a été entraînée par les voitures, les camions et l’industrie, la production d’électricité polluant légèrement moins.

C’est la deuxième année consécutive, toutes deux après l’assouplissement des mesures de confinement, que la pollution par le carbone américain augmente après des baisses assez régulières depuis plusieurs années. Cela rend moins probable que les États-Unis tiennent leur promesse de réduire de moitié les émissions de carbone d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2005, selon le rapport Rhodium.

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

Suivez Seth Borenstein sur Twitter à @borenbears

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein, Associated Press