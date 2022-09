Le gouvernement a REJETÉ les appels publics de masse pour un jour férié annuel pour commémorer la mort de la reine.

Plus de 100 000 personnes ont signé une pétition en ligne pour une journée nationale pour célébrer la vie de Sa Majesté.

Le gouvernement dit qu’il n’a pas l’intention de faire un jour férié annuel pour la reine 1 crédit

Ce lundi sera officiellement un jour férié pour marquer les funérailles nationales du défunt monarque.

Mais un porte-parole de Liz Truss a confirmé cet après-midi qu’aucun plan n’était en place pour une journée annuelle de commémoration.

John Harris a lancé la campagne sur Change.org, appelant à soutenir la «Journée de la reine Elizabeth» proposée le 8 septembre.

Seulement 25 000 signatures étaient recherchées mais en seulement trois jours, la pétition a recueilli le soutien de plus de 112 000 personnes.

En exhortant les gens à soutenir l’idée, John a écrit: “La reine Elizabeth II est notre monarque régnant le plus longtemps, et sans doute les nations, et le monarque le plus populaire au monde.

“Pour reprendre les mots du président Macron, ‘pour vous, c’était votre reine, pour nous, c’était la reine… Le symbole le plus constant de la Grande-Bretagne’.

“C’était en effet une femme inspirante.

“La Grande-Bretagne a moins de jours fériés que la plupart des pays européens ; la France en a 11 contre 8, l’Espagne en a 14.

“Je crois que nous avons besoin d’un nouveau jour férié pour marquer la vie de notre plus grand souverain; un jour de la reine Elizabeth.

“Une journée pour que notre nation se rassemble et célèbre à la fois la vie de la reine et notre gratitude pour l’institution de notre famille royale.”

Un porte-parole de No10 a déclaré: “Le gouvernement veut réfléchir à la meilleure façon de commémorer la reine.

“C’est quelque chose que nous considérerons non seulement par nous-mêmes, mais évidemment en collaboration avec la famille royale et d’autres.”

Le porte-parole a ajouté que les jours fériés, le gouvernement doit “trouver le bon équilibre” et tenir compte de l’impact sur les groupes et les entreprises.

Le gouvernement surveille les jours fériés nationaux et le Premier ministre pourrait changer d’avis à propos d’un jour férié pour la reine.