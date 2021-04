Downing Street n’a pas nié que Boris Johnson a déclaré qu’il était prêt à laisser le coronavirus «déchirer» avant le deuxième verrouillage de l’année dernière.

Les rapports suggèrent que le Premier ministre a répété à plusieurs reprises en septembre dernier qu’il préférait «le laisser déchirer» plutôt que de mettre en œuvre un autre verrouillage, car de nouvelles restrictions coûteraient des emplois et obligeraient les entreprises à fermer.

Le porte-parole officiel de M. Johnson a déclaré aujourd’hui que les rapports, en Les temps, «Déforment» les actions du Premier ministre, qui, selon lui, avaient toujours été axées sur «sauver des vies et des moyens de subsistance».

Mais demandé trois fois s’il a nié que le commentaire avait été fait, le porte-parole ne l’a pas fait.

L’échec de Downing Street à publier un démenti contrastait fortement avec la réfutation ferme de lundi des informations selon lesquelles le Premier ministre avait déclaré, après avoir finalement approuvé le deuxième verrouillage, qu’il préférerait voir «les corps s’entasser par milliers» plutôt que d’en imposer un autre plus tard.

Ils sont venus alors que le Parti national écossais a rejeté les dénégations de M. Johnson comme étant «épuisées» et a déclaré qu’il devrait démissionner s’il était prouvé que les commentaires «odieux» avaient été faits.

M. Johnson aurait déclaré, lors des discussions sur un éventuel deuxième verrouillage à l’automne dernier, qu’il n’y avait aucune preuve que les restrictions fonctionnaient. Les scientifiques de son groupe consultatif Sage se disputaient à peu près au même moment pour un «disjoncteur» de deux semaines pour atténuer une deuxième vague potentielle d’infections.

Il aurait regretté le premier verrouillage, se comparant au maire dans le film Jaws qui gardait les plages ouvertes malgré le risque d’attaques de requins.

Le porte-parole du Premier ministre a décrit les rapports comme des spéculations, déclarant lors d’un point de presse à Westminster: «Les rapports présentés déforment les mesures prises par le Premier ministre, qui doivent être axées sur le sauvetage des vies et des moyens de subsistance.»

Le développement est intervenu alors que M. Johnson restait sous une pression intense sur son prétendu commentaire selon lequel il était prêt à voir des corps s’entasser plutôt que d’accepter un troisième verrouillage.

Malgré le démenti du Premier ministre, un certain nombre de «témoins auriculaires» se sont manifestés pour dire de manière anonyme qu’ils avaient entendu le commentaire de M. Johnson à travers la porte ouverte de son étude privée, alors qu’il déclamait avec colère après une réunion au cours de laquelle il a approuvé le deuxième verrouillage.

Le chef du SNP Westminster, Ian Blackford, a qualifié les commentaires allégués d ‘«odieux» et a appelé le Premier ministre à faire une déclaration au Parlement et à répondre aux questions des députés.

«Les preuves contre Boris Johnson deviennent désormais accablantes», a déclaré M. Blackford. «Ses dénégations répétées et sournoises sont de plus en plus usées.

«Faire des commentaires sur le fait de laisser Covid« déchirer »et de permettre aux corps de« s’empiler »est tout à fait odieux, et si cela est confirmé, cela montrerait que Johnson est inapte à être Premier ministre.

«Maintenant que les témoins sont prêts à jurer sous serment que le Premier ministre a fait ces commentaires, est-il prêt à faire de même? Johnson doit venir au parlement pour faire une déclaration, répondre aux questions et – s’il a fait ces commentaires – accepter la responsabilité et annoncer sa démission.