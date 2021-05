No Way Home ‘rumeurs de camée à la fin

Le ‘Incroyable Spider-Man« Les fans d’Andrew Garfield n’ont peut-être pas de raison de se réjouir car l’acteur primé aux BAFTA a nié toute spéculation sur son Spider-Man: pas de retour à la maison camée, dans sa récente interview. Les cinéphiles, et en particulier les fans d’Andrew Garfield, sont sur leurs gardes depuis que les créateurs de Spider-Man: pas de retour à la maison avait annoncé la production du film d’action-aventure.

Le film, qui mettra en vedette le « garçon au chocolat » d’Hollywood Tom Holland en tête, a déclenché les rumeurs selon lesquelles Andrew serait en camée comme un régal pour ses fans. Mais selon People Magazine, dans une interview avec Josh Horowitz sur son Heureux triste confus podcast, Le Incroyable Spider-Man a nié les rumeurs selon lesquelles il reprendrait son rôle de Peter Parker dans Spider-Man: pas de retour à la maison aux côtés de Tom Holland.

L’acteur de 37 ans a d’abord nié les rumeurs lorsque Horowitz a mentionné le prochain film Marvel, affirmant qu’il ne voulait «rien gâcher» en gâchant son apparition potentielle dans le film.

« Il n’y a rien à ruiner, mon frère! J’ai dû vous interrompre rapidement car il n’y a rien à ruiner, » rassura Andrew en riant.

Le lauréat du Tony Award a également admis avoir vu le Homme araignée buzz sur Twitter, et l’a appelé « hilarant ».

« C’est hilarant pour moi parce que j’ai ce compte Twitter et je vois à quelle fréquence Spider-Man est à la mode et ce sont les gens qui paniquent à propos de quelque chose … J’aurais aimé pouvoir parler à tout le monde et dire: ‘Je recommande que vous vous détendez! », dit Andrew.

Tout en confirmant la même chose, Andrew a déclaré « J’aurais déjà reçu un appel, c’est tout ce que je dis ».

Spider-Man: pas de retour à la maison est une continuation de Spider-Man loin de chez soi avec Tom Holland. Le film devrait sortir en salles le 17 décembre de cette année. Il mettra également en vedette l’acteur oscarisé Jamie Foxx dans un rôle central.