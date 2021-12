No Way Home’ full HD disponible en téléchargement gratuit sur Tamilrockers, d’autres sites torrent

« Spider-Man: No Way Home », avec Tom Holland, Zendaya et Benedict Cumberbatch, est sorti le 16 décembre, et le premier jour de sa sortie, le film basé sur le personnage de Marvel Comics Spider-Man, coproduit par Columbia Pictures et Marvel Studios, a été divulgué. Oui, vous avez bien lu. « Spider-Man: No Way Home » est devenu la dernière victime du piratage, ce qui est une mauvaise nouvelle pour les cinéastes. Le film a été piraté sur Tamilrockers, Telegram et d’autres sites Web liés au piratage comme movierulz. Malheureusement, la fuite inattendue du film peut avoir un impact sur ses performances au box-office en Inde. Spider-Man : No Way Home est le 27e film de l’univers cinématographique Marvel, après « Spider-Man : Homecoming » (2017) et « Spider-Man : Far From Home » (2019).

« Spider-Man: No Way Home » a reçu des critiques positives de la part des critiques et des fans. Les internautes la saluent comme une montre intéressante et émotionnelle. La série actuelle de Spider-Man a réussi à impressionner à tous points de vue, du jeu d’acteur de Tom Holland et Zendaya aux séquences d’action. La collection de billetterie à l’avance a battu des records importants. « Spider-Man: No Way Home » est sorti en Inde un jour avant sa sortie aux États-Unis.

Ce n’est pas la première fois qu’une émission est divulguée quelques heures seulement après sa sortie. « Money Heist saison 5 volume 2 » était auparavant piraté en ligne, et des films comme « Aarya 2 », « Tadap », « Bob Biswas », « Money Heist 5 », « Kurup », « Annaatthe », « Sooryavanshi », « Bell Bottom », « Bhuj », « Shershaah » et « The Family Man 2 » ont également été ciblés par des sites pirates.

(Remarque : l’ADN ne favorise pas le piratage. Nous demandons à tout le monde de ne pas regarder de films/émissions de télévision piratés)