No Way Home’ donne de l’espoir pour le box-office 2022

Tom Holland joue le rôle de Spider-Man dans « Spider-Man: No Way Home ».

Non seulement la collaboration Sony-Marvel a brisé les records de ventes au box-office établis avant la pandémie en enlevant les recettes du deuxième week-end le plus élevé de l’histoire, mais elle a également permis à l’industrie cinématographique américaine de totaliser plus de 4 milliards de dollars de ventes totales de billets pour 2021.

Le week-end d’ouverture de « Spider-Man: No Way Home » a été un coup de pouce bienvenu au box-office national.

Alors que ces fonctionnalités à succès ont ravivé la confiance dans l’avenir du box-office, les inquiétudes concernant les nouvelles variantes de Covid ainsi que les ventes de billets ternes pour les films non franchisés pourraient signifier une reprise plus lente pour l’industrie.

Les trois autres titres de Marvel Cinematic Universe sortis en 2021 – « Black Widow », « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings » et « The Eternals » – occupent tous des places dans les six films les plus rentables de l’année, aux côtés « Venom: Let There be Carnage » de Sony et « F9 » d’Universal.

Depuis la réouverture des cinémas, les films destinés à un public plus âgé comme « House of Gucci », « The Last Duel » et « West Side Story » ont eu du mal à attirer les foules.

« Drames pour adultes, comédies, films indépendants. Ceux-ci ont tous lutté avant la pandémie et se sont arrêtés brutalement pendant la pandémie », a déclaré Jeff Bock, analyste principal chez Exhibitor Relations. « En 2022, rien qu’en regardant le calendrier des sorties, vous pouvez voir Hollywood s’éloigner de ces genres et s’orienter davantage vers les tentes encore plus qu’avant. »

Bien que les films destinés aux adultes rapportent souvent moins d’argent que les grands mâts de tente, ils sont toujours d’une importance vitale pour le box-office global. Ensemble, ces fonctionnalités dites « de niveau intermédiaire » contribuent des milliards au total annuel, a déclaré Eric Handler, analyste des médias et du divertissement chez MKM Partners.

« Le niveau intermédiaire semble avoir disparu en ce moment », a-t-il déclaré. « Nous voyons déjà plusieurs films du premier trimestre être repoussés à l’été, donc omicron effraie définitivement les studios. Les gens se présenteront clairement pour les gros blockbusters. »

Tout au long de la pandémie, certains studios ont choisi de vendre des films déjà terminés à des streamers comme Netflix et Amazon Prime Video afin d’atteindre le seuil de rentabilité et de continuer à faire connaître le film au public.

Paramount a vendu « Coming 2 America » ​​à Amazon et « The Trial of the Chicago 7 » à Netflix tandis que Sony a reçu un chèque de paie de HBO Max pour « An American Pickle » de Seth Rogen et un de Hulu pour la « Happiest Season » dirigée par Kristen Stewart. «

D’autres, qui prévoient un solide salaire au box-office, ont continué à repousser les dates de sortie plus loin dans le calendrier. Cette liste comprend « Top Gun: Maverick » de Paramount et « Minions: The Rise of Gru » d’Universal.

« Le streaming sera toujours le plus gros ennemi du box-office à l’avenir », a déclaré Bock. « Et cela se résume au contenu et aux créateurs de ce contenu. Avec d’énormes accords impliquant des talents majeurs, les streamers détournent les talents de la liste A du grand écran à un rythme que l’industrie n’a jamais vu auparavant. »

Aux États-Unis, de nombreuses salles de cinéma exigent que le public porte des masques, même si les gouvernements locaux et étatiques n’ont pas de mandat. Lundi, le Québec a fermé des cinémas à travers la province, mais il est peu probable qu’une décision similaire se produise aux États-Unis.