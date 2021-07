No Sudden Move sur HBO Max: L’histoire fascinante et horrible derrière le film

Trois petits criminels dans le Détroit des années 1950 sont embauchés par quelqu’un pour voler quelque chose. Qu’est-ce que c’est? Qui le veut ? Ils n’en ont aucune idée, mais ils ont besoin d’argent, alors ils portent des masques – uniquement sur la moitié supérieure de leur visage, une nouvelle vue – et se lancent dans le travail.

Mais le chemin tortueux vers un salaire rapide ne se passe jamais sans heurts, du moins dans les films.

Steven Soderbergh a fait un autre film de casse, son sixième après Hors de vue (1998), le Océans trilogie (2001, 2004, 2007) et Logan chanceux (2017). Mais on pourrait dire que beaucoup de ses autres films sont aussi des braquages; le réalisateur fait toujours des films sur la façon dont l’argent et le capitalisme s’infiltrent dans chaque partie de nos vies, de la politique et du sexe aux sports et aux soins de santé mentale.

Ce n’est donc pas une grande surprise que Pas de mouvement soudain – une histoire brillante et ondoyante sur le fait de ne faire confiance à personne – a des fondements économiques et culturels apparemment banals mais en réalité fascinants qui vibrent dans son arrière-plan historique. Soderbergh a développé l’idée avec le scénariste Ed Solomon (qui a écrit le Hommes en noir et Bill & Ted série, entre autres), et Solomon s’est concentré sur l’histoire de Detroit au milieu du siècle.

Remarque : si vous n’avez pas encore regardé Pas de mouvement soudain, maintenant en streaming sur HBO Max, vous devriez probablement avant de continuer à lire. Je ne vais pas gâcher les rebondissements, mais cela vaut la peine de profiter du film sur sa surface de film de braquage purement agréable avant de creuser dans l’arrière-plan.

Soderbergh devait tourner le film au printemps 2020 – nous savons comment cela s’est passé – et a pu le réaliser à l’automne 2020 avec presque toute la distribution originale, à l’exception de George Clooney (qui a abandonné pour des raisons de sécurité pour son jeune fils asthmatique ; on ne sait pas quel rôle il avait été choisi pour jouer). C’est l’un des deux films que Soderbergh a tournés au milieu de la pandémie, au cours desquels il a également dirigé la Directors Guild of America dans le développement et la mise en œuvre de protocoles de production sûrs pour Covid.

Le film, tel qu’il est, est délicieux. Je suis un peu en colère qu’il ne soit pas diffusé sur les écrans de cinéma, mais que cela ne vous empêche pas de le regarder sur votre téléviseur. Son casting est hallucinant : Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Brendan Fraser, Jon Hamm, Amy Seimetz, Julia Fox, Ray Liotta, Kieran Culkin, Noah Jupe, Frankie Shaw, Bill Dude et Craig muMs Grant (et quelques surprises aussi). Mais plus amusant que de regarder les acteurs, c’est le sentiment d’être entre de bonnes mains, de regarder un film réalisé avec confiance qui a quelque chose à dire mais ne sacrifie pas le style pour la substance. Soderbergh a tourné avec des appareils photo modernes mais a utilisé des objectifs grand angle d’époque, créant parfois un étrange effet fish-eye et ne vous laissant jamais l’oublier Pas de mouvement soudain est un film. C’est un pur frisson à regarder.

Au niveau de l’intrigue, cependant, Pas de mouvement soudain est sinueux – et pour être honnête, cela peut être assez déroutant. Je l’ai vu deux fois, et il y a encore quelques morceaux que je n’ai pas aplanis. En plus des rebondissements (que je ne couvrirai pas ici en détail), il y a toutes les choses historiques qui se passent en arrière-plan. Et les identifier peut aider à rendre le propos du film encore plus clair.

Les pratiques de logement racistes ont créé les conditions dans lesquelles Pas de mouvement soudain se déroule

Detroit dans les années 1950 était une ville en plein bouleversement. Pas de mouvement soudain est situé au cœur de multiples changements politiques et sociaux, en 1954, avec des personnages qui conspirent avec, bénéficient ou tentent de distancer les changements.

Important pour Pas de mouvement soudain est l’histoire de Détroit en tant que capitale de la fabrication automobile au XXe siècle, la « Motor City » américaine. Ford, General Motors et Chrysler, entre autres, ont tous été fondés à Détroit. En 1950, quelques années avant Pas de mouvement soudain est fixé, Detroit était la quatrième plus grande ville d’Amérique, avec 296 000 emplois dans le secteur manufacturier.

Les voitures sont donc à l’avant-plan du film. Les gens y entrent et en sortent toujours, commettant des crimes et complotant des crimes dans ces gros véhicules larges avec leurs grands sièges larges. La caméra s’attarde sur eux, nous rappelant que les voitures sont dans tous les esprits.

Mais l’histoire raciale de Detroit au milieu des années 50 est bien plus importante. Plusieurs personnages font allusion aux fondements racistes de la vie quotidienne, notamment Curt Goynes (Don Cheadle), qui fait face au racisme occasionnel de plusieurs autres personnages et ne sait vraiment faire confiance qu’aux personnages noirs qu’il rencontre dans quelques situations clés.

Il y a deux sujets principaux que le film couvre à cet égard : la pratique du redlining et le rasage imminent de deux communautés noires.

Le redlining est la pratique très courante aux États-Unis (et au Canada) consistant à créer essentiellement des communautés artificiellement séparées en refusant des services tels que la banque et l’assurance aux résidents de quartiers spécifiques, généralement ceux où vivent les Noirs. Certains actes de maison précisaient que la propriété ne pouvait être vendue qu’à des Blancs. Le gouvernement américain s’en est mêlé ; dans les années 1930, la Federal Housing Administration a refusé d’assurer les hypothèques à proximité des quartiers noirs et a également subventionné les constructeurs qui produisaient des quartiers réservés aux Blancs. Les familles noires se sont souvent vu refuser des prêts hypothécaires accordés à des acheteurs de maison blancs à faible revenu. La pratique n’a été officiellement interdite qu’en 1968, lorsque la loi sur le logement équitable a été adoptée – bien qu’une enquête les rapports ont confirmé les soupçons des résidents que cela se poursuit effectivement aujourd’hui, y compris à Détroit.

En conséquence, les valeurs foncières dans les quartiers blancs seraient plus élevées que celles des communautés noires, et les lignes de démarcation étaient bien tracées. Redlining a eu des effets à long terme. La mobilité ascendante était limitée pour les Detroiters noirs, dont l’argent ne pouvait pas acheter les mêmes maisons et services que celui des Detroiters blancs. Les familles noires propriétaires de maisons se sont vu refuser la possibilité de transmettre la richesse générationnelle de la même manière que leurs homologues blancs. Et lorsque la légalité des pratiques de redlining a été inversée et que les Blancs ont fui vers les banlieues, les Noirs ont découvert qu’ils étaient confrontés à la même discrimination dans les nouvelles communautés de banlieue.

Au moment où Pas de mouvement soudain est défini, le redlining est une pratique courante, soutenue par les Blancs – quelque chose dont les personnages discutent. Il existe également une menace imminente connexe : lorsque Curt visite la maison d’un vieil ami pour récupérer un objet caché là-bas, il discute avec son mari en discutant de la destruction prochaine d’un quartier. Ce dont il parle s’est réellement passé : le rasage de Black Bottom.

Black Bottom était un quartier animé de l’East Side de Détroit, abritant principalement des résidents noirs et une poignée d’autres communautés d’immigrants européens. La plupart des résidents travaillaient dans le secteur manufacturier et étaient pauvres. Les pratiques de redlining, qui restreignaient l’accès des résidents aux allocations de logement du New Deal qui étaient accordées à d’autres, rendaient difficile le départ de Black Bottom et créaient des conditions de logement loin d’être idéales. Mais il était connu comme un quartier animé avec une scène musicale remarquable, et les musiciens qui y vivaient ont contribué au développement du jazz, du big band et du blues. Le quartier voisin de Paradise Valley était dans une situation similaire, et c’était le centre des affaires noires de la ville.

En 1944, le maire de Détroit Edward Jeffries et le conseil municipal ont proposé que la ville commence à retirer les « anciennes structures » autour de la ville. Dans leur viseur : Black Bottom et Paradise Valley. Les communautés noires ont fait des blagues pleines d’humour sur le fait que le « renouvellement urbain » était en fait un « retrait des Noirs ».

La ville a finalement obtenu l’argent dont elle avait besoin pour faire le travail en 1949 avec l’adoption de la Loi nationale sur le logement. Deux mois plus tard, la démolition a commencé. Black Bottom a été lentement démoli dans les années 1950. Il y avait des promesses de logements abordables disponibles, mais les résidents noirs n’avaient souvent pas le droit d’y emménager. Si vous aviez assez d’argent, vous pourriez peut-être déménager dans un autre quartier, mais seulement si vous pouviez contourner la ligne rouge.

Ensuite, la situation est devenue encore plus grave. En 1956, le National Highway Act du président Dwight D. Eisenhower a été adopté, finançant la construction de l’Interstate 75, qui aurait non seulement détruit Black Bottom, mais également la vallée voisine de Paradise Valley. Toutes les structures qui avaient évité le rasage du « renouvellement urbain » avaient disparu.

L’adoption de cette loi est encore dans deux ans Pas de mouvement soudain, mais la destruction de Black Bottom est en cours depuis plusieurs années. Donc, quand Curt plaisante à ce sujet, il le fait avec frustration. Et le fait que toute la communauté finira par être anéantie, grâce à la décision du gouvernement fédéral de construire une autoroute pour la culture automobile en plein essor aux États-Unis – et de faciliter les vols de banlieue – est une grande partie de ce qui se passe dans Pas de mouvement soudain.

La «conspiration du smog» raconte le reste de l’histoire

L’arrivée imminente de l’autoroute et l’apogée de Detroit en tant que capitale américaine de la fabrication automobile jouent un autre rôle important dans un Pas de mouvement soudain point de l’intrigue – ou, vraiment, dans MacGuffin du film (bien que cela s’avère plus important que prévu).

(Si vous ne voulez pas connaître de spoilers sur le film, alors vraiment, c’est là que vous devriez arrêter de lire.)

À la toute fin du film, lorsque le texte commence à défiler sur l’écran, les téléspectateurs peuvent se retrouver confus. Le texte explique que quelques années après la fin du film, le gouvernement fédéral a poursuivi les principaux constructeurs automobiles pour avoir comploté pour cacher des preuves que les voitures causaient de la pollution et supprimait la technologie de convertisseur catalytique qui pourrait aider à lutter contre le problème.

Il y a de fortes chances que ce ne soit pas clair c’est quelle Pas de mouvement soudain était sur le point, à moins que vous ne fassiez très attention. Mais un tel procès a eu lieu, dans l’horrible mais amusante affaire de «conspiration du smog» de 1969. Vous pouvez lire tout cela en détail, si vous le souhaitez. Mais en bref, le ministère de la Justice a allégué que les «quatre grands» constructeurs automobiles de Détroit – American Motors, Chrysler, Ford et General Motors – avaient conspiré de 1953 à 1969 pour retarder la fabrication et l’installation dans les voitures de dispositifs antipollution. . La pollution était un problème réel et évident (en particulier à Los Angeles, où le smog causait d’énormes problèmes aux résidents), mais les entreprises ont traîné les pieds pour le réparer et ont convenu qu’aucune d’entre elles n’installerait les appareils dans leurs véhicules tant qu’ils n’auraient pas tous accepté de le faire. Il s’agissait essentiellement d’une mesure d’économie, au détriment des vies humaines et de la santé environnementale.

Le document que le trio de petits escrocs est engagé pour voler Pas de mouvement soudain contient les plans pour l’un de ces appareils. L’objectif est de garder les plans hors des mauvaises mains (qui, du point de vue d’une personne respirant l’air, sont les bonnes mains). Le contenu du document et le but de son vol restent opaques dans le film, à la fois pour la plupart des personnages et pour le public. Tout ce que nous savons, et tous les personnages le savent vraiment, c’est que le document est très précieux pour quelqu’un. Qui est cette personne, et pourquoi, est laissée à l’interprétation, et ce n’est jamais vraiment expliqué jusqu’à la fin.

Ce contexte – ainsi que les pratiques racistes dans le contexte historique de l’histoire – alimentent Pas de mouvement soudainthème plus large. C’est un film sur tout le monde qui se fait doubler, sur la façon dont vous ne pouvez faire confiance à personne et sur la façon dont personne n’est là pour le meilleur intérêt de quelqu’un d’autre à moins que ce ne soit aussi le leur. (Il y a sans doute quelques personnages dignes de confiance dans le film, mais même eux ont une relation transactionnelle plus que toute autre chose.)

Que les plus grands constructeurs automobiles, les compagnies d’assurance, les banques et le gouvernement fédéral soient tout aussi indignes de confiance que n’importe quel personnage du film fait, bien sûr, partie du jeu. Garde les yeux sur la balle, Pas de mouvement soudain dit, parce que l’histoire nous dit que personne d’autre ne s’occupera de vous.

Pas de mouvement soudain est diffusé sur HBO Max.