D’après un article sur Ozzy Osbourne‘s Instagramle sixième album solo du légendaire chanteur de heavy metal, « Plus de larmes »a été certifié quintuple platine par le RIAA (Association de l’industrie du disque d’Amérique) pour des ventes supérieures à cinq millions d’exemplaires rien qu’aux États-Unis.

Sorti en septembre 1991, le LP a donné naissance à quatre singles qui ont atteint le Top 10 du classement US Hot Mainstream Rock Tracks, dont le n°2. « Maman, je rentre à la maison » et le Grammy-piste gagnante « Je ne veux pas changer le monde ». C’est l’un des Osbourneles deux albums solo les plus vendus en Amérique du Nord, avec ceux des années 1980 « Blizzard d’Ozz ». C’était Osbournele dernier album de avec le batteur Randy Castillo et bassiste et auteur-compositeur de longue date Bob Daisley.

« Plus de larmes » avait déjà été certifié quadruple platine en mai 2000.

Il a vendu plus de 100 millions de disques, est l’un des rares artistes qui ont figuré parmi les dix meilleurs albums au cours des six dernières décennies, ont été intronisés au Temple de la renommée du rock and roll en tant que co-fondateur de SABBAT NOIR et en tant qu’artiste solo, il a remporté trois Prix ​​​​Grammya gagné le Prix ​​Ivor Novello pour l’ensemble de sa carrière de la British Academy Of Songwriters, Composers And Authors, a établi un record du monde Guinness et a revendiqué des biens immobiliers sur le Hollywood Walk of Fame et Promenade des étoiles de Birmingham. Il a joué pour des membres de la royauté (même la reine d’Angleterre) et des dignitaires du monde entier, a interagi avec des présidents et s’est produit devant des millions de fans dévoués sur les cinq continents.

Suivant Ozzyil est deux Prix ​​​​Grammy en 2023 pour le « Meilleur album rock » (sa toute première victoire dans la catégorie) et la « Meilleure performance métal » pour son immense succès et acclamé par la critique. « Patient numéro 9 » album (Records épiques), il a participé à l’édition 2024 Temple de la renommée du rock and roll intronisation le week-end dernier au Rocket Mortgage Fieldhouse à Cleveland, Ohio. Osbourne a obtenu une intronisation solo pour sa carrière musicale de près de six décennies (SABBAT NOIR a été intronisé en 2006). Cet honneur fait Ozzy l’un des rares artistes à avoir été intronisé à plusieurs reprises au Rock And Roll Hall Of Fame.

Ozzy n’a pas donné de concert complet depuis 2018, peu de temps avant qu’on lui diagnostique la maladie de Parkinson en 2019. La même année, Osbourne a subi une blessure à la colonne vertébrale, l’obligeant à subir plusieurs opérations et traitements à base de cellules souches et provoquant l’annulation de ses dates de tournée européenne.

Crédit photo : Ross Halfin