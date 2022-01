No Manu Bhaker, Apurvi Chandela, Abhishek Verma, Deepak Kumar dans l’équipe indienne de tir pour la Coupe du monde du Caire

L’équipe de tir indienne pour la prochaine Coupe du monde ISSF au Caire a été choisie après avoir pris en considération le score de qualification ainsi que les points de classement final du 64e championnat national, car les essais de sélection n’ont pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de COVID-19.

Les Olympiens Manu Bhaker, Apurvi Chandela, Anjum Moudgil, Abhishek Verma, Deepak Kumar et Yashaswini Deshwal n’ont pas pu trouver de place dans l’équipe car ils ne remplissaient pas les critères de sélection.

La Coupe du monde au Caire est prévue du 26 février au 8 mars.

L’équipe sera accompagnée de six entraîneurs – Deepali Deshpande, Samaresh Jung, Manoj Kumar, DS Chandel, Ronak Pandit et Ved Prakash – et de deux physios.

« En raison des conditions de COVID-19 en Inde, les essais de sélection, qui devaient se tenir en janvier 2022, ont été reportés. Il ne restait plus de temps pour mener les essais avant la sélection des équipes pour la Coupe du monde ISSF au Caire », a déclaré la National Rifle Association of India (NRAI) dans un communiqué.

« Le comité de sélection du NRAI a décidé de prendre en compte le score de qualification ainsi que les points de classement final de la 64e compétition du championnat national de tir, pour arriver au classement final pour la sélection des équipes pour la Coupe du monde ISSF, Le Caire, Égypte du 26 février au 8 mars. 2022. »

Les trois meilleurs tireurs de chaque épreuve avec des «scores de déplacement minimum» (MTS) ont été sélectionnés pour les épreuves individuelles et par équipe. Les tireurs occupant le quatrième rang avec le même score moyen ont également été sélectionnés.

Le 50m féminin Rifle 3 Positions (3PW) est le seul événement dans lequel l’Inde aura deux tireurs au lieu des trois minimum autorisés, car le troisième tireur classé – Apurvi Chandela – n’a pas pu satisfaire aux exigences du MTS.

L’équipe se réunira pour un camp au champ de tir Dr Karni Singh de New Delhi le 9 février, avant de partir pour la capitale égyptienne le 25 février.

Équipe (Événements individuels)

50m Carabine 3 Positions Hommes : Aishwary Pratap Singh Tomar, Akhil Sheoran, Kiran Ankush Jadhav, Sanjeev Rajput.

Carabine à air comprimé 10 m hommes : Divyansh Singh Panwar, Rudrankksh Balasajeb Patil, Srinjoy Datta.

Pistolet à tir rapide 25 m hommes : Anish, Bhavesh Shekhawat, Gurpreet Singh.

Pistolet à air comprimé 10 m hommes : Kedarling Balakrishna Uchaganve, Saurabh Chaudhary, Gaurav Rana, Pradhyuman Singh.

50m Carabine 3 Positions Femmes : Sift Kaur Samra, Shriyanka Sadangi.

Carabine à air comprimé 10 m femmes : Shreya Agrawal, Aayushi Gupta, Rajshree Sancheti.

Pistolet de sport 25 m femmes : Rhythm Sangwan, Esha Singh, Rahi Sarnobat.

10m Air Pistom Femmes: Esha Singh, P Shri Nivetha, Ruchita Vinerkar.

50m Carabine 3 Positions Equipe Mixte : Aishwary Pratap Singh Tomar-Sift Kaur Samra, Akhil Sheoran-Shriyanka Sadangi.

Carabine à air comprimé 10m Equipe Mixte : Divyansh Singh Panwar-Shreya Agrawa, Rudrankksh Balasaheb Patil-Aayushi Gupta.

Equipe Mixte Pistolet Tir Rapide 25m : Anish-Rhythm Sangwan, Bhavesh Shekhawat-Esha Singh.

Equipe Mixte Pistolet à air comprimé 10m : Kedarling Balakrishna Uchaganve-Esha Singh, Saurabh Chaudhary-P Shri Nivetha.

