No Entry Mein Entry : Salman Khan s’est-il vraiment retiré du film ? La cinéaste Anees Bazmee brise le silence

Salman Khan est l’un des acteurs les plus bancables de Bollywood et naturellement, tout le monde veut travailler avec lui. Il y a quelques projets du Dabangg Khan qui enthousiasment les fans. Entre tous, était Pas d’entrée Mein entrée. Le film était une suite de la comédie No Entry de Salman Khan, Anil Kapoor et Fardeen Khan, qui a été un succès. Ainsi, tout le monde était enthousiasmé par le film, cependant, des rapports récents indiquaient que Salman Khan s’était retiré du film en raison de différends avec le producteur Boney Kapoor concernant les droits perpétuels du film. Maintenant, le réalisateur Anees Bazmee a rompu son silence sur le même sujet.

Entertainment News : Salman Khan va-t-il abandonner No Entry Mein Entry ?

Tel que rapporté par Times of India, Anees Bazmee a déclaré que tous les rapports lui parvenaient comme des nouvelles et qu’en fait, il attend que Salman Khan rende son verdict à ce sujet. Ils doivent encore discuter de ce qu’il faut faire avec le film. J’attends son appel. Chaque fois que je le rencontrerai, je lui demanderai quoi faire du film.

Désormais, tous les regards sont tournés vers Salman Khan pour purifier l’air autour du film. Les fans attendent son dernier mot sur No Entry Mein Entry.

Les prochains projets de Salman Khan

En dehors de ce film, Salman Khan a deux gros projets dans sa cagnotte. Il a le troisième volet de la franchise Tiger. Tiger 3 met en vedette Katrina Kaif avec lui et le film sortira sur les écrans le 23 avril 2023. Ensuite, il a également Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan à venir. Le film a de nombreuses stars comme Shehnaaz Gill, Pooja Hegde, Venkatesh Daggubati, Raghav Juyal et d’autres. Le boxeur Vijender Singh est également venu à bord pour celui-ci.