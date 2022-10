No Entry Mein Entry: Salman Khan quitte le projet Boney Kapoor après des retombées sur les droits du film?

Après des années de spéculations, le scénariste et réalisateur du film Anees Bazmee avait confirmé la suite de son film comique populaire de 2005, No Entry, intitulé No Entry Mein Entry, avec les acteurs originaux de Salman Khan, Anil Kapoor et Fardeen Khan. Il avait dit qu’ils pourraient bien rouler en janvier 2023. Mais il semble que Salman ait choisi de quitter le film après ses retombées avec le producteur Boney Kapoor.

Selon TOI, Salman voulait gérer toute la production de No Entry Mein Entry. Cela a été une surprise pour Boney qui avait déjà son installation de production depuis plusieurs années maintenant. Le rapport indique également que Salman voulait également posséder le négatif et les droits de propriété intellectuelle de la franchise, ainsi que les droits numériques et satellites. Le rapport a déclaré que les demandes de Salman ont conduit à ses retombées avec Boney qui a maintenant décidé de faire la suite No Entry sans Salman Khan.

Si ce rapport particulier s’avère vrai, ce sera sûrement une énorme déception pour les fans qui attendaient avec impatience de voir Salman dans la suite No Entry. Il reste également à voir si Salman et Boney Kapoor enterrent leurs différences et sont sur la même longueur d’onde pour que les choses continuent comme prévu auparavant.

Plus tôt, lorsque Bazmee a été interrogé sur la possibilité d’aller de l’avant avec No Entry Mein Entry, il avait déclaré qu’ils ne voulaient pas simplement profiter de la popularité de la franchise en faisant quelque chose de médiocre. Il a dit qu’ils avaient rebondi sur plusieurs idées, en avaient discuté et finalement rejeté car ils voulaient que la suite soit à la hauteur de sa partie précédente.

“Enfin, en 2016, nous avons eu une idée d’une ligne, sur laquelle nous étions tous d’accord. Développer un scénario autour de cette idée d’une ligne, puis écrire les dialogues a pris beaucoup de temps. Les gens disent qu’il faut laisser leur cerveau derrière en regardant de tels films, mais pour faire un tel film jahan log apna dimag apne ghar chhod kar theatre mein aye aur enjoy kare, nous devons beaucoup travailler notre esprit », avait-il déclaré à TOI.

Outre Salman, Anil et Fardeen, No Entry a également présenté Lara Dutta, Bipasha Basu, Esha Deol et Celina Jaitly dans des rôles de premier plan.