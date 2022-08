No Djokovic signifie un tirage au sort masculin grand ouvert; Swiatek préféré pour les femmes – Shaw Local

Le quatrième événement du Grand Chelem de tennis de l’année commence lundi à Flushing Meadows, NY, avec la quinzaine de l’US Open qui apportera certainement de l’excitation avec deux des tirages principaux en simple les plus ouverts de mémoire récente.

La finale féminine est prévue pour le samedi 10 septembre, avec la finale masculine le lendemain. Jetons un coup d’œil aux tirages au sort des simples masculins et féminins, d’abord avec quelques faits saillants, puis un aperçu complet des cotes à Césars Sportsbookpartenaire officiel des cotes de Bet Chicago Sports.

Le regard des hommes

L’idée d’un tournoi de tennis du Grand Chelem entrant dans sa phase finale sans Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic est un concept étrange depuis longtemps.

Mais à moins que Nadal ne surmonte des blessures tenaces pour faire une course à l’US Open de cette année, cela pourrait devenir réalité.

Federer n’est pas officiellement à la retraite mais n’a pas joué depuis Wimbledon en 2021, après quoi il a subi une troisième opération au genou. Djokovic est banni de l’US Open, tout comme il l’était pour l’Open d’Australie de cette année, en raison de son refus de se faire vacciner contre le COVID-19.

Nadal joue et fait même partie des favoris de l’événement au Caesars Sportsbook. Mais le champion du Grand Chelem à 22 reprises s’est retiré de Wimbledon en raison d’une blessure à l’abdomen et n’a joué qu’une seule fois depuis, une défaite au premier tour lors de l’événement ATP Masters à Cincinnati.

Pourtant, Nadal est répertorié avec +400 cotes, le deuxième favori derrière seulement Daniil Medvedev à +225. Medvedev est le champion en titre de l’événement, mais a également connu une année étrange – après avoir perdu lors de la finale australienne contre Nadal et au quatrième tour de Roland-Garros, Wimbledon l’a banni, ainsi que tous les joueurs russes, à cause de la guerre en Ukraine.

Derrière Medvedev et Nadal se trouvent Carlos Alcaraz à +500, puis Nick Kyrgios à +900, de jeunes joueurs qui n’ont pas encore percé en Grand Chelem.

Bien sûr, cela décrit presque tout le monde dans l’événement non nommé Nadal ou Medvedev. Dominic Thiem (+6500) a été le champion de l’US Open 2020, mais il a raté neuf mois l’année dernière en raison d’une blessure au poignet et est piéton depuis son retour, allant 10-11 cette année malgré plusieurs événements de haut niveau.

Le regard des femmes

Du côté féminin, la championne de Roland-Garros Iga Swiatek est une favorite plus solide à +350, avec la prochaine joueuse répertoriée pas avant Simona Halep à +750. L’Américaine Coco Gauff est troisième à +1400.

Swiatek a remporté 37 matchs consécutifs, dont la finale à Roland Garros, mais la séquence s’est terminée contre Alize Cornet à Wimbledon, et elle n’a que 4-3 depuis, n’atteignant les demi-finales à aucune de ses trois participations post-Wimbledon. Elle n’a également jamais remporté d’épreuve du Grand Chelem en dehors de ses deux titres de Roland-Garros.

Les autres joueuses sont tout aussi difficiles à cerner alors qu’elles se battent pour combler le vide laissé par la retraite soudaine de la n ° 1 mondiale Ash Barty après avoir remporté l’Open d’Australie. La championne en titre Emma Raducanu (+2000) a lutté contre quelques blessures à l’entraînement. La championne de Wimbledon Elena Rybakina (+1800) n’a qu’une fiche de 4-3 depuis son triomphe au All-England Club. Madison Keys (+3500) a battu Swiatek et Rybakina à Cincinnati mais n’a disputé qu’une seule finale de Grand Chelem – il y a cinq ans à Flushing Meadows.

Naomi Osaka (+2000) est quadruple championne du Grand Chelem mais a sauté Wimbledon et n’a que 2-5 ans depuis qu’elle a atteint la finale de l’Open de Miami en mars.

Et puis il y a Serena Williams, la légende vivante qui a fortement laissé entendre qu’elle prendrait sa retraite après cet événement. Williams a remporté 23 tournois du Grand Chelem, un derrière Margaret Court pour le record de tous les temps, mais Williams, 40 ans, n’aura plus (m) plus de chances après cela. Les parieurs du Caesars l’ont installée comme un long shot 50/1, mais elle sera une favorite sentimentale.

Cotes du simple messieurs

(De Caesars Sportsbook; joueurs 150/1 ou moins plus notables)

Daniel Medvedev +225

Raphaël Nadal +400

Carlos Alcaraz +500

Nick Kyrgios +900

Stefanos Tsitsipas +1400

Jannik Pécheur +1800

Taylor Fritz +2000

Matteo Berrettini +2500

Félix Auger-Aliassime +3500

Borna Coric +3500

Cameron Norrie +4000

Hubert Hurkacz+5000

Andreï Roublev +5000

Casper Ruud+6500

Marin Cilic +6500

Denis Shapovalov +6500

Pablo Carreno-Busta +6500

Andy Murray +10000

Brandon Nakashima +10000

Maxime Cressy +10000

Laurent Musetti +10000

Dominique Thiem +10000

Frances Tiafoe +10000

Miomir Kecmanovic +10000

Holger Rune +10000

Jean Isner +12500

Sébastien Korda +12500

Roberto Bautista Agut +15000

Botic Van De Zandschulp +15000

Lorenzo Sonego +15000

Alex De Minaur +15000

Émile Ruusuvuori +15000

Lloyd Harris +15000

Aslan Karatsev +15000

Grigor Dimitrov +15000

Fabio Fognini +15000

Tommy Paul +15000

Karen Khachanov +15000

Alexandre Fokina +15000

Jenson Brooksby +15000

Jack Draper +15000

Jaume Munar +15000

Sébastien Baez +15000

Diego Schwartzmann +15000

Cotes du simple féminin

(De Caesars Sportsbook; joueurs 150/1 ou moins plus notables)

Iga Swiatek +350

Simona Halep +750

Coco Gauff +1400

Aryna Sabalenka +1600

Caroline García +1800

Elena Rybakina +1800

Emma Raducanu +2000

Naomi Osaka +2000

Ons Jabeur +2000

Karolina Pliskova +2500

Jessica Pégula +2500

Béatrice Haddad Maia +2500

Belinda Bencic +2500

Bianca Andreescu +2500

Pétra Kvitova +3500

Daria Kasatkina +3500

Clés Madison +3500

Maria Sakkari +3500

Leylah Annie Fernandez +3500

Paula Badosa +3500

Amanda Anisimova +4000

Qinwen Zheng +5000

Serena Williams +5000

Ludmila Samsonova +5000

Anet Kontaveit +5000

Jelena Ostapenko +6500

Garbine Muguruza+6500

Sloane Stephens+6500

Victoria Azarenka +6500

Marie Bouzkova +8000

Danielle Collins +8000

Élise Mertens +8000

Sorana Cirstea +10000

Sofia Kenin +10000

Ekaterina Alexandrova +10000

Katerina Siniakova +10000

Tereza Martincova +10000

Barbora Krejcikova +10000

Camille Giorgi +10000

Ajla Tomlajanovic +10000

Harmonie Tan +10000

Marta Kostyuk +10000

Zhang Shuai +10000

Alison Riske +10000

Clara Burel +15000

Dayana Yastremska +15000

Jil Teichman +15000

Kamilla Rakhimova +15000

Karolina Muchova +15000

Sara Sorribes Tormo +15000

Clara Tauson +15000

Aliaksandra Sasnovitch +15000